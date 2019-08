Halsey ha dejado de fumar

Pese a su juventud, la cantante Halsey llevaba más de una década lidiando con el perjudicial hábito del tabaco... hasta ahora. La intérprete de 'Without Me' acaba de anunciar con orgullo a través de sus redes sociales que lleva varias semanas sin fumar ni un solo cigarrillo y, por tanto, ya se puede considerar oficialmente que lo ha dejado.

"Hace unas cuantas semanas que renuncié con éxito a la nicotina tras fumar durante diez años", ha explicado en Twitter, sin tratar de ocultar que le ha costado enormemente superar esos primeros días en los que el síndrome de abstinencia era más agudo.

"He ganado mucho peso y probablemente también haya perdido para siempre unos cuantos amigos porque me estaba comportando como una loca, pero estoy muy contenta de haber dado este paso y me siento muy bien. Solo quería compartir esta información con todos vosotros".

Muchos compañeros de la industria discográfica se han apresurado a felicitarla incluso aunque no la conozcan en persona y a darle ánimos para que no le flaquee el ánimo ahora que ha superado la parte más difícil.