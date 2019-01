Halsey se muere de ganas de ser madre

A día de hoy no hay ningún indicio que haga sospechar que Halsey planea convertirse en madre en un futuro cercano, pero eso no significa que no pueda practicar para cuando llegue el momento con los retoños de sus empleados.

Y parece que la cantante tiene buena mano con los bebés, en vista de las dos fotografías que ha publicado en su cuenta de Instagram acunando en brazos a la hija de su mánager y comiéndosela casi literalmente a besos."Me muero de ganas de tener mi propio pequeñín. Pero por ahora tomaré prestado a la de @jasonaron y @marisa.aron", ha confesado en el mensaje con que ha acompañado la enternecedora imagen, en la que también ha etiquetado a los padres de la preciosa niña.

Pese a que la estrella de la música no ha cumplido todavía siquiera los 25, ya ha tomado las medidas necesarias para asegurarse de que algún día podrá cumplir su sueño de formar una familia congelando sus óvulos.

En su caso, hubo varios motivos que le llevaron a tomar esa decisión: en 2015 le diagnosticaron endometriosis -una enfermedad crónica que consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero y que puede causar infertilidad- y unos meses más tarde sufrió un aborto espontáneo poco antes de subirse al escenario de un festival frente a millones de personas.

Esa última experiencia fue la que la empujó, primero, a exigir que le ofrecieran un tratamiento efectivo para su enfermedad -que ha incluido pasar por quirófano-, y segundo, a recurrir a cualquier método a su alcance para cerciorarse de que algún día pudiera debutar en la maternidad."

Cuando se lo cuento a la gente, siempre me dicen que por qué necesito hacer algo así, si tengo 23 años. Asegurarme de que cuento con una reserva ovárica es muy importante para mí, porque tengo la suerte de que eso es una opción para mí, y necesito proteger agresivamente mi fertilidad y a mí misma", ha asegurado la intérprete al respecto.