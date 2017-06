Harry Styles y Tess Ward han puesto punto y final a su breve romance

Parece que el cantante Harry Styles vuelve a estar soltero tras finalizar su idilio con la bloguera británica Tess Ward, un breve romance que consiguió revolucionar a algunas de las fans más devotas del cantante, quienes poco contentas con la nueva aventura de su ídolo se dedicaron a menospreciar a su entonces nueva novia en las redes sociales. Pese a que la relación nunca llegó a ser confirmada por los propios interesados, varias pistas dejaban entrever que el intérprete de 'Sign of the Times' llevaba desde el pasado mayo conociendo mejor a la it-girl, ya que además de dejarse ver en público con la misma camisa de Gucci, ella acudió a su concierto sorpresa en Londres desde un lugar privilegiado en las primeras filas.

Sin embargo, según el diario The Sun, Ward nunca habría sido capaz de olvidar a su exnovio y finalmente habría preferido la estabilidad que este, un hombre de negocios, le ofrecía por encima de la vida de estrella del pop que lleva Styles. "Harry y Tess hace unas semanas que no se ven. Los dos han estado viajando continuamente por todo el mundo. Tess se ha dado cuenta de que sigue sintiendo algo por su exnovio después de dejarle para estar con Harry, y se ha disculpado con este por su romance con el cantante. A Tess le costará un poco recuperar su confianza pero han estado viéndose como algo normal. Ha estado en Londres esta semana y nada más llegar quedó con su ex, han sido inseparables desde entonces", ha comentado una fuente al diario británico.

Hace tan solo unas semanas era ese mismo medio el que daba a conocer el posible noviazgo entre los dos atractivos jóvenes, dando a entender que esta vez Harry había encontrado a su media naranja tras fallidos y mediáticos romances con algunas de las estrellas más famosas del mundo del entretenimiento como Taylor Swift y Kendall Jenner. "En el momento en que Harry conoció a Tess, saltó la chispa.

Conectaron a través de sus gustos muy similares en cuanto a la comida y la moda poco convencional, y su amistad dio paso rápidamente a algo más. Ya han salido juntos varias veces cuando Harry ha estado en Londres y él ya le ha presentado incluso a algunos de sus amigos más cercanos, como su estilista personal Lou Teasdale. Su relación es muy distinta a todas las anteriores que ha tenido Harry, ya que esta vez él está perdidamente enamorado y no quiere estropearlo", revelaba un confidente.