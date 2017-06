Madre de Harry Styles agradece el apoyo recibido tras la muerte de su marido

La semana pasada se conocía la noticia de que Robin Twist, el padrastro de Harry Styles, había fallecido a los 57 años tras una larga batalla contra el cáncer. Los fans del cantante y muchos artistas amigos no tardaron en hacerle llegar mensajes de apoyo y condolencia, pero tanto el joven intérprete como su madre Anne Twist y su hermana Gemma habían preferido no realizar ninguna declaración al respecto mientras afrontaban un momento tan duro en la más estricta intimidad.

La primera en romper el silencio y pronunciarse acerca de la terrible pérdida que ha sufrido su familia ha sido la viuda de Twist y madre de Styles, quien con un sincero pero escueto mensaje en Twitter ha querido agradecer todo el cariño recibido en los últimos días.

"Gracias por todo el amor y el apoyo que habéis dado a mi familia... Robin estaría abrumado por todo el amor que habéis mostrado. Gracias", ha tuiteado a sus casi dos millones de seguidores. Anne y Robin pasaron por el altar en 2013 para poner el broche de oro a su larga relación sentimental en una ceremonia en la que el propio Harry Styles ejerció de padrino.

El intérprete de 'Sign of the Times' siempre había reconocido y agradecido en sus declaraciones públicas el papel esencial que Twist había jugado en su vida, criándole a él y a su hermana como si fuese su propio padre. Por la cercana relación que unía al artista y a su padrastro, este estuvo presente a lo largo de toda su carrera como miembro de One Direction y conocía al resto de componentes de la boyband, quienes no tardaron en enviar su más sentido pésame a Harry a través de las redes sociales al enterarse de lo sucedido.