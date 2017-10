Harvey Weinstein admite haberse comportado de forma "inapropiada" con ciertas mujeres

El productor de cine Harvey Weinstein, uno de los pesos pesados de la industria cinematográfica estadounidense, no ha tenido más remedio que publicar una carta en el diario The New York Times para disculparse abiertamente por los comportamientos inapropiados que habría dirigido a lo largo de los últimos años a algunas de las muchas mujeres con las que ha tenido que tratar en el ámbito profesional, tanto empleadas como determinadas compañeras de profesión.

"Soy consciente de que el trato inapropiado que he dispensado a algunas de mis compañeras en el pasado les ha hecho mucho daño emocional, y por ello desde aquí ofrezco mis más sinceras disculpas. Respeto a todas las mujeres y lamento mucho lo ocurrido. No podría estar más arrepentido del daño que he hecho y prometo que haré todo lo posible para repararlo", reza el primer extracto de un comunicado que también le ha llevado a revelar que, durante un tiempo, abandonará sus responsabilidades profesionales para someterse a una exhaustiva terapia psicológica.

"Ahora emprendo un viaje que con suerte me servirá para conocerme mejor y ahuyentar esos demonios del pasado".La elección del prestigioso periódico estadounidense para la difusión pública de la misiva no es precisamente casual, ya que este fue el medio que recientemente destapaba los supuestos casos de acoso sexual en los que habría estado inmerso tras entrevistar a varias trabajadoras con la condición de que estas permanecieran en el anonimato.

Eso explica también que Weinstein -casado desde hace diez años con la diseñadora británica Georgina Chapman y padre de cinco hijos- haya aprovechado la ocasión, además de para reconocer que no siempre ha mostrado el debido respeto a sus interlocutoras femeninas, para negar rotundamente que esa conducta sobrepasara en algún momento los límites legales que regulan el respeto a la integridad física de las personas.

De ello se desprende, por tanto, que el empresario rechaza de plano la teoría expuesta en el citado periódico, que señalaba que Weinstein habría tenido que llegar hasta en ocho ocasiones a un acuerdo extrajudicial con sus supuestas víctimas para evitar que la polémica llegara a los medios y a los tribunales.

Por su parte, la abogada del productor, la archiconocida Lisa Bloom, no ha dudado en salir también a la palestra para describir las acusaciones como "totalmente falsas", a pesar de que ella misma reconoce haberle dicho a su famoso cliente que algunas de esas prácticas podrían ser percibidas como "inadecuadas e intimidantes" por la opinión pública.