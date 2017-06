Hayley Williams sufre depresión desde hace dos años

Los fans de Paramore dudaron seriamente acerca del futuro de la banda cuando, en 2015, uno de sus integrantes originales, el bajista Jeremy Davis, decidió abandonar la formación para siempre, unos temores que no hubiesen hecho más que aumentar de haberse conocido en aquel momento que, ese mismo año, la vocalista Hayley Williams también había decidido tomarse un descanso del grupo -de una duración indeterminada- para poder superar la depresión contra la que actualmente todavía sigue luchando.

En su más reciente entrevista, la cantante ha confesado el frágil estado de ánimo en que se encontraba durante la penúltima gira del por entonces trío musical, 'The Self-Titled Tour', que a lo largo de dos años les llevó a recorrer decenas de países de América y Europa. El calor que noche tras noche le hacía llegar el público no era suficiente para dar fuerzas a la estadounidense, que en aquel momento ya sabía que necesitaría hacer un parón en su trayectoria profesional con el objetivo de tratar de retomar las riendas de su vida.

"Por primera vez en mi vida, no había una luz al final del túnel. Pensé: 'Ojalá el mundo se parase'. No era como si quisiera quitarme la vida. Pero había perdido la esperanza: '¿Qué sentido tiene?'. No creo que fuera consciente de lo peligrosa que era esa sensación. Todo te hace daño en esos momentos", revela en conversación con la revista Fader.

De hecho, antes de recurrir a la ayuda profesional de un terapeuta, los problemas mentales de la artista de 28 años a punto estuvieron de acabar con su carrera en el mundo de la música."Sentía que para mí había acabado. Pensé: 'Debe haber otra cosa en la vida en la que sea buena. Quizás haya llegado el momento de encontrarla'", asegura.Fue gracias en gran parte al consejo de uno de sus compañeros de banda, el guitarrista Taylor York, que Hayley se propuso seguir componiendo canciones, algunas de las cuales han acabado incluyéndose en su último disco, 'After Laughter', en el que aborda temáticas como la ansiedad, la depresión y el agotamiento. A pesar de que desahogar sus sentimientos sobre el papel le ayudó a espantar sus fantasmas momentáneamente, para la de Nashville la lucha no ha terminado.

"Todavía sigo lidiando con muchos de esos problemas. No he superado del todo lo que se dice en el álbum. Me he hecho mayor. Es como si ahora, cuando voy en bici, supiera todos los lugares donde me puedo hacer daño. No es como antes, cuando tenía 10 años, que aceleraba y aceleraba sin miedo", manifestó en la misma publicación.