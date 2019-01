Heidi Klum cree fervientemente en el matrimonio

Han pasado solo unos días desde que la modelo Heidi Klum y su actual novio, el guitarrista de la banda juvenil Tokio Hotel Tom Kaulitz, anunciaran entusiasmados en la esfera virtual que se habían decidido a sellar su bonita historia de amor con una flamante boda que, previsiblemente, tendrá lugar en algún momento del año que acaba de comenzar.

Eso explica que, a su paso esta semana por el programa de Ellen DeGeneres, la estrella de las pasarelas haya aprovechado la coyuntura para reflexionar abiertamente sobre su trayectoria sentimental, sus matrimonios fallidos con el cantante Seal y -anteriormente- con el estilista Ric Pipino y, por supuesto, sobre la forma en que su prometido le ha devuelto definitivamente esa fe en el amor y en la vida en pareja que había quedado malherida como consecuencia.

"He estado casada en dos ocasiones... Todavía creo en el matrimonio y en el amor, de verdad que lo hago, a pesar de que haya fallado en dos intentos. Imagino que no debo de ser demasiado buena para ello, pero también es verdad que he encontrado a una gran persona para compartir esta aventura.A ver qué pasa", ha confesado la alemana.

Al margen de esas pequeñas dudas que alberga en relación con su valía a la hora de cultivar un matrimonio exitoso, Heidi está plenamente convencida de que la diferencia de edad que existe entre los dos enamorados -la maniquí es 17 años mayor que su pareja- no será ni mucho menos un factor de peso que determine su futuro juntos: ni eso ni los juicios de valor que ha venido suscitando su romance entre la opinión pública.

"No suelo pensar demasiado en el hecho de que me voy haciendo mayor... Quiero decir, nos pasa a todos y nadie se va a librar de envejecer.

Pero parece que en los últimos tiempos es como si la gente no tuviera otra cosa que hacer que recordarme que me hago mayor. Mi novio es mucho más joven que yo, y muchas personas se cuestionan si eso es apropiado o no.Ese es el único momento en el que siento que me arrojan el tema de la edad a la cara y en el que tengo la sensación de que me veo obligada a dar explicaciones por ello", explicaba recientemente.