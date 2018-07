Heidi Klum detesta que le recuerden lo joven que es su novio

A sus 45 años, Heidi Klum sigue poseyendo la misma silueta de infarto que la encumbró como una de las modelos más famosas de la industria en la década de los 90 y de ahí que en la actualidad no pierda el tiempo preocupándose por los efectos del paso del tiempo. Sin embargo, el resto del mundo sí le recuerda constantemente que comparte su vida con un hombre de 28 años, el músico Tom Kaulitz, y que algún día su diferencia de edad podría convertirse en un problema.

"La verdad es que no pienso demasiado a menudo en todo eso de envejecer. A ver, sé que está sucediéndome; ¡nos pasa a todos! Pero desde luego no me levanto corriendo cada mañana para mirarme al espejo y asustarme. Últimamente me recuerdan con más frecuencia mi edad. Mi novio es muchos años más joven que yo, y a la gente le resulta extraño y me pregunta al respecto. En realidad, esa es la única ocasión en que me echan en cara mi edad y tengo que responder por ella. De no ser así, ni me lo plantearía", reconoce en una nueva entrevista a la revista InStyle, en la que asegura que no presta atención a ese tipo de comentarios malintencionados.

"Debes llevar una vida lo más feliz posible sin preocuparte por lo que piensen los demás porque eso solo conseguirá sacarte más arrugas", matiza con sabiduría.Los detalles de su relación sentimental no son los únicos por los que se siente juzgada. La maniquí alemana, que confirmó su relación con Tom el pasado mayo mediante una publicación en su Instagram, también debe soportar comparaciones odiosas con su propio yo del pasado.

"A veces alguien rescata una foto mía de hace diez años, justo después de tener a uno de mis niños, para hacer comentarios del tipo: 'Antes tenía más curvas o sus pechos eran más grandes'. ¡Claro! Entonces estaba dando de mamar a un bebé y probablemente era justo antes de una toma. Pero tienes que acostumbrarte y aceptarlo", afirma.