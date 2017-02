A Heidi Klum no le resulta sencillo mantener una relación cordial con su ex

Pese a que Heidi Klum y Seal se han convertido -junto a Gwyneth Paltrow y Chris Martin- en el ejemplo a seguir para muchas otras parejas divorciadas y con hijos, la modelo insiste en que a ninguno de los dos le ha resultado fácil reconstruir de cero su relación tras su separación en 2012 para seguir en estrecho contacto por el bien de sus cuatro retoños: Leni (12) -fruto de un idilio de la maniquí alemana con Flavio Briatore y a quien el cantante adoptó posteriormente-, Henry (11), Johan (9) y Lou (7).

"Supongo que nunca resulta sencillo, cuando rompes con alguien. Probablemente sucedió por una buena razón y, desde luego, hay que invertir mucho tiempo, pero nosotros siempre estamos ahí para los niños, siempre lo estaremos. Nos las arreglamos para hacer que las cosas funcionen. Simplemente lo hacemos", explicó la modelo en conversación con 'Entertainment Tonight'.

El duro trabajo del exmatrimonio ha merecido sin duda la pena, ya que recientemente ambos pudieron disfrutar juntos de unas idílicas vacaciones en familia junto a sus retoños en Aspen, Colorado. Por su parte, Heidi ha rehecho su vida sentimental junto a su actual novio, Vito Schnabel, trece años menor que ella.

Su noviazgo se ha consolidado hasta el punto de que se dejan ver juntos en distintos eventos públicos y la modelo no tiene ningún reparo en hablar de su chico y reconocer lo enamorada que está de él para reconocer, por ejemplo, que celebrarán San Valentín por todo lo alto. "Soy muy romántica y algo chapada a la antigua. Me encanta planearlo todo, pero si te lo contara ya no sería una sorpresa".