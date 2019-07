Heidi Montag atribuye sus múltiples operaciones estéticas a la "presión" del estrellato

La estrella televisiva Heidi Montag, quien en el año 2009 llegó a someterse a 10 operaciones de cirugía plástica en un período de 24 horas y cuando triunfaba con el programa de telerrealidad "The Hills", se ha sincerado en profundidad sobre los motivos y el contexto en que se enmarcaba su ya superada obsesión con el físico a través de un revelador artículo para la revista Cosmopolitan que ha firmado ella misma.

El texto le ha servido además a la también diseñadora y escritora, de 32 años, para cargar en términos muy duros contra la presión derivada de los estrictos estándares de belleza que todavía rigen el mundo del espectáculo y de los que, como se desprende de su propia experiencia, son especialmente vulnerables las chicas jóvenes e inmaduras.

"Era demasiado joven e ingenua para tomar decisiones que me cambiarán la vida de esa manera, pero también es verdad que estaba sometida a mucha presión. En la televisión, cualquier pequeño defecto es amplificado y cada vez que me miraba al espejo yo misma caía en ese tipo de percepción distorsionada. Era además la época en la que empezaban a aparecer comentarios negativos en internet y todo ese odio. También era una chica muy egocéntrica, como le pasa a tantos jóvenes", ha aseverado en su columna.

Aunque su renovado concepto de la belleza no implica necesariamente que ahora esté en contra de las intervenciones estéticas, desde luego a día de hoy jamás se metería en un quirófano sin conocer previamente los posibles problemas de salud que podría sufrir en consecuencia y, especialmente, como resultado de meras inseguridades de carácter superficial.

"La belleza va mucho más allá de lo que se ve en el exterior. La verdad es que ahora no entiendo por qué acabé teniendo tantos problemas de autoestima, ya que en mi adolescencia era una chica con bastante personalidad. Ojalá hubiera analizado las cosas con otra perspectiva en lugar de tomar una decisión sin saber antes el impacto que tendría en mi salud", se ha lamentado en la misma pieza.

"Obviamente, tu cuerpo es tuyo y no estoy en contra de la cirugía plástica, pero todo el mundo te enseña las fotos del antes y el después, nadie te dice lo devastador que puede llegar a ser el proceso de recuperación. No me arrepiento de todo lo que hice, pero sí que creo que las operaciones estéticas no deberían glorificarse. Hay que tomárselas en serio", ha sentenciado Heidi.