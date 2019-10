Helen Mirren adora las aplicaciones de citas, aunque no las necesite

Teniendo en cuenta que ella está felizmente casada desde el año 1997, con Taylor Hackford para más señas, resulta ciertamente sorprendente que la actriz Helen Mirren haya querido aprovechar su última entrevista para reflexionar largo y tendido sobre las aplicaciones de citas más populares del momento y, especialmente, acerca de la oportunidad que ofrecen para que la gente trate de encontrar a su media naranja a través de internet.

Sin embargo, todo tiene una explicación y, en el caso de la intérprete británica, esta va ligada a la nueva película que coprotagoniza junto a su buen amigo Ian McKellen, "The Good Liar", en la que ambos dan vida a dos señores que se conocen en la esfera virtual e inician una dinámica de citas semanales marcada, entre otras cosas, por la forma tan críptica con la que el personaje de él aborda determinados asuntos de su vida más privada.

Sin entrar en detalles sobre la trama para no arruinar determinados momentos de pura intriga, lo importante de la cuestión es que la oscarizada artista ha sido preguntada, en una interesante conversación con la emisora TalkRadio, sobre los peligros que entrañarían aplicaciones como Tinder o Bumblee en relación con la imagen ficticia y artificial que algunos podrían proyectar por medio de ellas: su respuesta no tiene desperdicio alguno.

"Creo que la tecnología no ha cambiado la forma de operar de algunos. Quiero decir, cuando solíamos ir a los bares para conocer gente, muchas personas también querían mostrarse mejores o diferentes a como eran en realidad, o sea que en ese sentido seguimos igual. La verdad es que me encanta eso de conocer gente en la red, me parece una idea brillante. De hecho, creo que puedes recabar más información sobre una persona por estos medios que en medio de un pub ruidoso a las once de la noche", ha expresado sobre su postura tan favorable a la proliferación de estos nuevos recursos.

"Por eso no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos [sobre estos medios], creo que es muy positivo que existan y estoy convencida de que ofrecen más facilidades a la hora de encontrar a la pareja adecuada. Quizá puedas conocer en la red a alguien al que, de otra forma, jamás conocerías. Incluso si buscas gente aleatoriamente, estas aplicaciones me parecen brillantes", ha asegurado a continuación.