Helen Mirren disfruta de la mejor época de su vida

Independientemente de que no haya perdido un ápice de su característica belleza y de que su estado físico sea más propio de una persona con la mitad de edad que ella, lo cierto es que la oscarizada Helen Mirren no podría sentirse más satisfecha de la oportunidad que le ha brindado la vida para "hacerse mayor" y, de esta forma, seguir sacando el máximo partido al mundo que le rodea y a todas las fuentes de aprendizaje con las que cuenta."Nunca he querido morir joven, así que me encanta hacerme mayor.

Esa es la única manera que tenemos de seguir anclados a la vida, es decir, de poder satisfacer nuestra curiosidad, de aprender constantemente. Creo que esas son las cosas que de verdad te mantienen joven y activo, y cuando llegas a cierta edad, las valoras más y no las quieres perder", ha reflexionado en conversación con la revista Grazia.

La afamada intérprete no siente nostalgia de ningún tipo por sus años de juventud y, de hecho, se negaría en redondo a volver a los 30 si tuviera una "varita mágica" que le permitiera viajar atrás en el tiempo. Si lo hiciera, argumenta la británica en su entrevista, eso implicaría perder de un plumazo todo lo aprendido desde ese momento y, por tanto, todas las experiencias que le han convertido en la mujer que es a día de hoy.

"Si tuviera una varita mágica y pudiera volver a mis 30... Pero claro, a los 30 exactamente como los viví en su momento, sin nada de lo que tengo ahora. Diría claramente que no, prefiero ser quien soy ahora mismo", ha explicado la incombustible artista para, justo a continuación, lanzar una dura crítica a la obsesión que ciertas marcas de la industria cosmética parecen tener todavía con un concepto de la belleza ligado exclusivamente a la juventud.

"Resulta extremadamente irritante para las mujeres de mi generación que se nos trate de vender una serie de productos que, en los anuncios, se aplican en la cara de una modelo de 15 años. Por fortuna, esas barreras están empezando a caer y creo que lo que está haciendo L'Oreal [la firma de la que es imagen] es bastante positivo, porque han incorporado diferentes géneros, edades y, en general, diversidad a su público. Necesitamos más autenticidad en la representación que hacemos de la realidad", ha defendido.