Hijas de Lisa Marie Presley, bajo custodia de servicio social de California

Las gemelas de ocho años de Lisa Marie Presley han sido puestas bajo custodia de los servicios sociales de California después de que, según una serie de documentos legales a los que ha tenido acceso el tabloide Daily Mail, su famosa madre encontrara una serie de fotografías y vídeos de menores "perturbadoras" en el ordenador de Michael Lockwood, su cuarto marido y padre de las pequeñas.

Las niñas permanecerán bajo la supervisión de los trabajadores sociales hasta el próximo mes de marzo, cuando se celebrará un juicio para determinar su futuro.El mencionado informe judicial se enmarca en el turbulento proceso de divorcio que enfrenta a Lisa y el guitarrista desde su separación en junio del año pasado.

De acuerdo con la versión ofrecida por la hija del legendario Elvis Presley en dichos documentos, el Departamento de Policía de Beverly Hills se incautó de 80 dispositivos electrónicos pertenecientes a su exmarido durante una redada en su casa y por el momento aún continúan analizando su contenido.

"Me quedé sorprendida y horrorizada, sentía ganas de vomitar. Por lo que tengo entendido, las autoridades de Tennessee también están realizando su propia investigación sobre las fotos y vídeos que encontré. No tengo ni idea de qué más puede haber en esos aparatos y temo que haya más imágenes, muchos peores, en los que aún no han analizado", afirma Lisa Marie Presley en su declaración escrita.

En el juicio fijado para marzo también se abordarán las acusaciones de abuso y negligencia que pesan contra Lockwood. Por su parte, la cantante de 49 años -que ha solicitado la custodia en solitario de sus pequeñas- afirma que ha tenido que recurrir a los servicios de dos niñeras para que vigilen en todo momento a su exmarido durante las visitas a sus gemelas.

Lisa y Michael se casaron en 2006 en una fastuosa ceremonia celebrada en Japón tras firmar un acuerdo prenupcial que protegía en caso de divorcio la fortuna valorada en 300 millones de dólares de Lisa, que ella asegura ahora haber gastado casi en su totalidad.

El mes pasado, el músico solicitó la anulación de dicho contrato asegurando que había accedido a firmarlo bajo coacción, además de reclamar una pensión de manutención de 40.000 dólares al mes más otros 100.000 para sus costes legales, dos peticiones que Lisa ha rechazado de lleno alegando que ni siquiera está segura de poder pagar a su propio abogado.

Debido a sus problemas financieros, la hija de Elvis y Priscilla Presley se ha visto obligado a mudarse con su hija de 27 años Riley Keough, fruto de su fallido matrimonio con Danny Keough, padre también de su hijo Benjamin (24). Lisa también estuvo casada con el actor Nicholas Cage de 2002 a 2004 y, anteriormente, con el rey del pop Michael Jackson en 1994.