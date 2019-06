Hilaria Baldwin sigue queriendo tener un quinto bebé

El pasado mes de abril el matrimonio Baldwin perdió el bebé que estaba esperando el cuarto para la guapa española y el quinto para el actor, que también es padre de la joven Ireland debido a una serie de complicaciones que Hilaria ya había mencionado en el momento en que anunció que estaba esperando otro bebé para aclarar que las posibilidades de que se tratara de un embarazo viable eran mínimas.

Por otra parte, ella siempre ha insistido en que su intención es darle una hermanita pequeña a su hija Carmen pese a las reticencias de su marido, que no está del todo convencido de que seguir aumentando su prole sea lo más aconsejable, y el duro golpe emocional que ha sufrido no la ha hecho cambiar de idea.

"Mis hijos son los que más me gusta en este mundo, así que por qué no", ha comentado la profesora de yoga en declaraciones a People acerca de la posibilidad de repetir experiencia en la maternidad.

"Desde luego, no voy a acabar de esta manera. Voy a intentarlo todo lo que pueda". Su razonamiento a la hora de apostar por intentar tener otra niña es que, a estas alturas, la presencia de otro retoño en su hogar no supondría una gran diferencia.

"Nunca me imaginé que acabaría teniendo una familia numerosa, pero como al parecer eso es lo que hemos decidido hacer, llegados a este punto, por qué no. ¿Por qué no seguir adelante?", ha apuntado.