Hilaria Baldwin quiere ampliar la familia

Aunque sobre el escenario de la gala de los premios Emmy el actor Alec Baldwin no pudo disimular su alivio ante el hecho de que interpretar a Donald Trump en 'Saturday Night Live' le hubiera dado algo de tiempo libre para dejar de 'procrear', en relación con los tres hijos que ha tenido en los últimos cuatro años, lo cierto es que su mujer Hilaria está decidida a ponerse manos a la obra para ampliar de nuevo la familia con un nuevo retoño.

"¡Desde luego! Me encantaría tener uno más. Por alguna razón, cada vez que doy a luz me entran ganas de volver a ser madre", ha asegurado tajante en conversación con Access Hollywood, aunque a continuación ha reconocido que tanto los embarazos como sus correspondientes partos no constituyen una experiencia precisamente apacible.

"Es como lanzarte por un tobogán loco y, cuando llegas al suelo, dices: 'Quiero volver a subirme'. Es algo que te revitaliza y que te hace vivir cosas increíbles", ha añadido sobre la gestación de sus hijos Carmen (4), Rafael (2) y Leonardo (1).El único temor que le sobreviene a la guapa instructora de yoga, nacida hace 33 años en Mallorca, cuando fantasea con la idea de volver a ser madre reside en la posibilidad de que su próximo embarazo la lleve a tener gemelos o trillizos y, de esta forma, supere el número de vástagos que barajaba en un principio.

"Es algo que por supuesto consideraría y me gustaría volver a vivir. Aunque sea una última vez. Pero imagínate que tuviera mellizos o gemelos... Dios mío, o trillizos incluso. No, no creo que ocurra porque ese tipo de cosas nunca han ocurrido en mi familia", manifestó durante la entrevista.