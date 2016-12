Hilaria Thomas explica por qué no es ninguna mujer florero

Si la relación sentimental de Alec Baldwin con su guapa esposa Hilaria Thomas generó algún escepticismo en un primer momento debido a la diferencia de edad de más de dos décadas que existe entre ambos, cualquier tipo de duda sobre la veracidad o solidez de su unión ha quedado despejada ya tras cuatro años de matrimonio y tres hijos en común.

La propia Hilaria es consciente de que su espectacular físico y el hecho de que no haya cumplido aún los 33 puede contribuir a proyectar una imagen errónea sobre su personalidad, muy diferente a la de la mujer de armas tomar, empresaria de éxito y en breve escritora publicada que en realidad es.

"Los dos tenemos personalidades muy fuertes. Cuando le miran, la gente piensa: 'Oh, se ha casado con una chica que es que 26 años más joven. Oh, ¡y es diminuta!'. Pero la realidad es que ambos necesitábamos parejas fuertes, y hay distintos tipos de fortaleza. Juntos, tenemos una fuerza evidente. Hablamos mucho y pasamos la mayor parte de nuestro tiempo juntos. ¿Le he ayudado yo a manejar su estrés? Desde luego. ¿Me ha ayudado él con el mío? Sin duda. Soy alguien que necesita el contacto humano, que quiere un abrazo", explica la profesora de yoga a InStyle.

La sólida unión que comparten la española y Alec -padre también de una hija de 21 años, Ireland, junto a su exmujer Kim Basinger- es resultado en gran parte del empeño que ambos ponen en encontrar un hueco en sus apretadas agendas para disfrutar de su compañía mutua."Mi marido es una persona a la que le gusta tener, como lo define él, a su 'novia'. Siempre me dice: 'Eres mi esposa, pero primero de todo eres mi novia, y no quiero perderla'. Quiere contar con tiempo de calidad a solas conmigo, pero espero que no entre en sus planes tener otro bebé en seguida", bromeó.