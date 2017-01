Hilaria Thomas recupera su piercing del ombligo 4 meses después de dar a luz

635x357 Hilaria Thomas mostrando su piercing del ombligo en (c) Instagram. EFE

Fiel a su costumbre de compartir con todos sus seguidores de su cuenta de Instagram sus tribulaciones y desafíos como madre, empresaria y gurú del fitness, además de mujer de un actor tan famoso como Alec Baldwin, Hilaria Thomas ha revelado a través de la plataforma que le costó mucho animarse a recuperar su anterior piercing del ombligo tras el nacimiento de su tercer retoño, Leonardo, hace cuatro meses.

"Bueno, he estado pensando largo y tendido si debería volver a ponerme el piercing del ombligo... con tres hijos ya... pero la cuestión es que siempre me ha gustado y mi lema es: solo porque tengas niños, no significa que tengas que dejar de sentirte guapa. Así que aquí lo tenéis, para añadir un toque de brillo y juventud", anunció la española junto a una imagen de su ombligo adornado de nuevo con una llamativa joya.

De paso, la instructora de yoga también ha demostrado que sigue poseyendo una figura envidiable tras convertirse en madre de familia numerosa gracias a su afición por la vida activa y saludable.

"Ahora mismo es más como un juego, los niños siempre quieren hacer lo mismo que estás haciendo tú. Sí que hacemos yoga para bebés, con posiciones sencillas, y es una ricura. Creo que es muy bueno para ellos porque eventualmente el ejercicio físico pasará a convertirse en una constante en su día a día y también en la forma en que lidiamos con un problema concreto", aseguró en una entrevista al portal Observer.