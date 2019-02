Hilary Duff contrata a una especialista del sueño para conseguir que su bebé duerma

Quienes hayan seguido a Hilary Duff en las redes sociales durante los últimos meses, concretamente desde que diera la bienvenida a su segundo retoño -una niña llamada Banks Violet, fruto de su relación con el músico Matthew Koma-, saben que su rutina diaria se ha visto definida por los interminables cuidados que requiere un recién nacido empeorados por una falta de sueño constante.

Como muchos otros bebés, su pequeña solo era capaz de conciliar el sueño si estaba en brazos de uno de sus padres y esa situación empeoró considerablemente por los cólicos que sufrió hace unas semanas, hasta el punto de que la artista acabó optando por buscar ayuda profesional. Y parece ser que ha sido la mejor decisión que ha tomado nunca en vista del mensaje que acaba de compartir en su cuenta de Instagram.En una de sus últimas publicaciones de Instagram, Hilary ha presentado a su 'salvadora': la fundadora de la compañía angelina 'Sweet Dreams', que ofrece planes personalizados y adaptados a las necesidades de cada hogar que prometen solucionar de una vez por todas los problemas de sueño.

En su caso, los resultados que han obtenido tras tan solo un fin de semana no podrían haber sido más positivos, ya que su niña ha conseguido dormir una noche del tirón por primera vez en sus tres meses de vida."La pobrecita estaba sobreviviendo a base de adrenalina...", ha explicado su famosa madre.

"No era capaz de dormir a no ser que estuviera tumbada sobre un ser humano, e incluso entonces solo lo hacía durante 30 o 40 minutos máximo. No era una dinámica realista para nuestra vida ahora que vamos a volver al trabajo y con otro niño en casa. Los bebés necesitan dormir y nuestra pequeña está feliz . Esta noche ha dormido once horas y se ha despertado con la mayor sonrisa desdentada que he visto nunca. Ahora tiene las herramientas para dormirse ella sola y resulta maravilloso y un poco emotivo ver cómo lo consigue. ¡Estoy orgullosa de ella y de nosotros!", reza el mensaje que la actriz y cantante ha escrito junto a una fotografía en la que posa junto a Kimberly, la experta que les ha guiado a lo largo de todo el proceso.Esas horas de descanso no solo han obrado maravillas en el estado de ánimo de su bebé, también en la estrella. Solo hay que ver la sonrisa de oreja a oreja que luce en la imagen en que aparece con Banks y Kimberly: "No me acordaba de lo bien que sentaba dormir, ¡es delicioso!", ha reconocido ella.