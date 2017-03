Hilary Duff: "El divorcio apesta"

La que fuera una de las primeras estrellas que produjo la factoría del Disney Channel, Hilary Duff, ya no es esa joven de inocente apariencia que conquistó a las nuevas generaciones con su papel de Lizzie McGuire, sino que ahora se presenta ante la opinión pública como la mujer adulta que es y sobre todo, como una persona que alberga una valiosa experiencia en todo lo referente a los retos y dificultades que atraviesa toda madre soltera.

"Algunos amigos me dicen, 'Dios, debe ser maravilloso, puedes descansar de tu hijo porque lo compartes [con tu exmarido]'. Estoy divorciada, eso apesta. Bueno, al principio apestaba bastante más, ahora es algo normal. Pero es verdad, puedo descansar. Tuve a Luca conmigo durante varias semanas, sin ningún tipo de ayuda mientras él [Mike Comrie] estaba fuera de la ciudad, y cuando volvió a casa, fue como '¡Tómalo, es todo tuyo! ¡Adiós!'", se sincera -a la vez que bromea- la actriz de 'Younger' en conversación con la revista Redbook.

Pese a haberse familiarizado en los últimos tiempos con la popular aplicación de citas Tinder, como demostró en el videoclip de su sencillo 'Sparks', la cantante de 29 años, cuyo divorcio de Mike Comrie se materializó en febrero del año pasado, admite que encontrar pareja y rehacer así su maltrecha vida sentimental no le está resultando nada fácil."No suelo pensar que estar soltera sea un rollo, hasta que salgo con mis amigas por Los Ángeles y veo que todas las opciones son terribles.

¡Atraigo a los señores mayores", confiesa divertida Hilary en la misma entrevista.Pero al margen de los sinsabores que ha venido experimentando en determinados aspectos de su ámbito más cotidiano, al menos la actriz se consuela con el sinfín de satisfacciones que le brinda diariamente su pequeño Luca (4), que la mantiene siempre ocupada en una época en la que se encuentra fuera del mercado laboral.

"Siempre me siento culpable por algo. No estoy trabajando ahora mismo, y al principio me estresaba pensar: 'No debería estar tanto tiempo sin hacer nada', pero eso es ridículo. Tengo un hijo, y está bien de vez en cuando no estar vinculada a un horario, excepto al de Luca, claro. Básicamente, soy su chófer", afirma Hilary sobre sus planes de futuro.

Y en cuanto a la posibilidad de tener más hijos, la artista ni confirma ni desmiente querer ser madre de nuevo, pero lo que sí ha asimilado ya es que no podrá tener "un bebé que no se vea separado de Luca por una gran diferencia de edad".