Hilary Duff se despide de su perrito Dubois en las redes sociales

La cantante y actriz Hilary Duff recurrió ayer lunes a las redes sociales para informar a todos sus seguidores de la muerte de su querido perrito Dubois, su inseparable compañero de vida durante la última década y el animal junto al cual se sentía "invencible" gracias al apoyo emocional que le brindaba en los momentos de mayor "sufrimiento".

"Nunca me permití a mí misma pensar en que este día llegaría, en cómo lo viviría y lo que sentiría. Éramos nosotros, y éramos invencibles. Pero hoy he tenido que mirarte directamente a tus preciosos ojos ámbar y decirte adiós, y la verdad es que preferiría tener que aguantar diez veces este dolor antes que no haberte tenido nunca", reza el conmovedor homenaje que le ha dedicado la intérprete a través de su perfil de Instagram.

"En primer lugar, gracias por ser mi mejor amigo, de verdad. Has estado a mi lado en los momentos de auténtico dolor, en los más felices y también en aquellos en los que me invadía la confusión y la decepción", ha explicado sobre el importante papel que jugaba su mascota.La que fuera protagonista de la serie 'Lizzie McGuire', madre del pequeño Luca (5) junto a su exmarido Mike Comrie, también ha confesado abiertamente que, al menos hasta que se haya recuperado de tan duro golpe, le cuesta concebir el futuro sin el adorable Dubois y que tendrá que afrontarlo con el "miedo" y la "incertidumbre" asociados a su triste partida.

"Has sido mucho más para mí que lo que en principio hubiera podido esperar y soñar de una mascota. No he dado un paso sin ti en los últimos diez años: has sido mi protector, el que me ha reconfortado, mi sombra, y el que ha encarnado todo lo bueno y valiente que ha habido en mi vida. Sé que tendré que salir adelante sin ti, pero me da miedo la incertidumbre de un futuro en el que no estés conmigo. Tengo fe en que seguirás siendo mi sombra, mi ángel de la guarda. Mi querido Dubes, tienes mi eterna gratitud y te echaré de menos cada día de mi vida", reza otro extracto de la preciosa carta de despedida.