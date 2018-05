El drama de Hilary Duff con su problemático vecino podría acabar en los tribunales

A la actriz y cantante Hilary Duff podría costarle muy caro el arrebato que protagonizaba hace unas horas en sus redes sociales por culpa de un molesto vecino demasiado aficionado a los 'cigarros de la risa'.

La antigua estrella infantil no dudó en echar mano de la sección de Stories de su cuenta de Instagram para denunciar -empleando nombre, apellidos e incluso fotografías- al joven que reside en el apartamento inmediatamente inferior al suyo y que está convirtiendo su estancia en la Gran Manzana para rodar la nueva temporada de 'Younger' en una verdadera pesadilla.

"Este es un mensaje para todos los neoyorquinos que sufren a vecinos capu**os, estoy abierta a cualquier consejo que podáis darme. El mío fuma tabaco y marihuana durante toda la noche. Mi apartamento apesta. En serio, ¿qué puedo hacer?", lamentaba la artista, antes de pasar a dirigirse directamente al culpable de todos sus males para afearle su actitud.

"Sabemos que tus padres pagan tu alquiler y que no has trabajado ni un solo día en toda tu vida; debe ser divertido. Pero ten algo de respeto por tus vecinos de este edificio que trabajan duro para ganarse la vida. No seas un imbécil; y tira las bolsas de basura por el conducto de la basura".En esa misma tirada de mensajes, Hilary también aseguró que Dieter Addison -como se llama su enemigo jurado- protagoniza acaloradas peleas con su pareja durante las que rompe muebles y consigue aterrorizarla tanto a ella como a su hijo de seis años.

"Anoche dormí cero minutos por culpa de Dieter el [emoji de planta]. Había trabajado quince horas y hoy tengo que comenzar de nuevo a las cinco y media. Este es el mundo real, Dieter el [emoji de planta]. Tu fumeteo no es divertido", lamentaba Hilary este mismo miércoles.La idea de la estrella era, previsiblemente, utilizar el altavoz que le proporciona su plataforma para ganar apoyo entre el resto de inquilinos del inmueble o quizás conseguir avergonzar al causante de sus dolores de cabeza hasta el punto de hacerle cambiar de actitud.

Sin embargo, el resultado obtenido ha sido justo el contrario.En un giro de los acontecimientos, Dieter Addison ha contraatacado anunciando que buscará asesoramiento legal para tomar las medidas pertinentes tras haber sido difamado. Al mismo tiempo, asegura que lleva meses sobrio, al igual que su pareja, y que aunque sí fuma mucho tabaco, la normativa del edificio le da derecho a hacerlo.

En declaraciones a Page Six, Dieter -que se describe como perteneciente a una acaudalada y discreta familia alemana a la que no le interesa este tipo de publicidad- ha afirmado que este miércoles protagonizó un altercado con el novio de Hilary, Matthew Koma, quien habría irrumpido en su piso a la fuerza.

"Tuve que llamar a la policía esta mañana porque su pareja se colocó en mi vivienda y trató de pegarme un puñetazo en la cara. Intenté esquivarle y al final me golpeó en la cabeza. Le saqué al pasillo a empujones, pero en ningún momento le agredí", ha matizado.