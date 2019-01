Holland Taylor dio el primer paso para conquistar a Sarah Paulson

Pese a la discreción con que ellas han tratado de manejar siempre su vida privada, el público en general y la esfera virtual en particular están completamente fascinados con el romance de Holland Taylor y Sarah Paulson, en especial después de que esta últimas proclamara a los cuatro vientos su amor por la veterana actriz en la gala de los Emmy de 2016.

Ellas han tratado de sobrellevar siempre con naturalidad esa curiosidad y, como gesto de deferencia hacia sus fans, Sarah ha querido compartir los detalles de cómo conoció a su novia.

"Es una historia muy larga. Nos conocimos hace mucho, mucho tiempo. En aquel entonces yo estaba con otra persona y ella también y luego entró en juego Twitter", ha explicado la protagonista de 'American Horror Story' para aclarar que lo suyo no fue amor a primera vista, sino que se fue fraguando poco a poco a través de las redes sociales.

"Coincidimos en un evento en casa de Martha Plimpton. Estaba relacionada con una organización con la que ella estaba trabajando y las dos colaboramos en un anuncio de interés público y nos cruzamos. Empezamos a seguirnos mutuamente en Twitter y entonces....", ha añadido a su paso por el programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen', dejando en el aire el final de la historia.

La duda era quién dio el primer paso para dar el paso de simples conocidas a amigas especiales y, más adelante, una pareja completamente consolidada. "Sí, fue ella, me escribió", ha reconocido cuando sus interlocutores le preguntaron si la actriz de 'Dos hombres y medio' se había puesto en contacto con ella a través de esa plataforma con 'segundas intenciones'.