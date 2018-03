La mitad de Hollywood utiliza la ropa premamá de Kerry Washington y Jessica Alba

Como mamá primeriza, la actriz Eva Longoria ha recurrido a algunas de sus amigas con una amplia experiencia en la maternidad, como su compañera de profesión Kerry Washington, en busca de consejos sobre cómo afrontar la llegada de un recién nacido y sus correspondientes cuidados, aunque sin esperarlo también ha acabado por obtener un nuevo y valioso guardarropa completamente gratis.

"Kerry fue quien me dio una maleta llena de ropa premamá; es una especie de maleta itinerante que va pasando de mano en mano", explica la intérprete, que está esperando su primer bebé junto a su marido Pepe Baston, en una entrevista al portal Access Hollywood. "Cuando se acabe mi turno, tendré que meter dentro algunas de las cosas que me he comprando para mí durante estos meses y dársela a otra persona. La verdad es que Kerry ha sido maravillosa conmigo", añade acerca de esta curiosa iniciativa.

Para ser exactos, la idea inicial surgió de la también actriz Jessica Alba, madre de dos niñas y un niño que nació hace tan solo dos meses, por lo que es muy probable que Eva esté utilizando ahora algunas de las prendas que la primera lució durante su gestación. Harta de comprar ropa de cara a cada embarazo, bien fuera porque la que ya tenía había pasado de moda o ya no se adaptaba a sus necesidades y gustos, la antigua protagonista de 'Dark Angel' decidió crear una especie de fondo común del que una de las primeras en beneficiarse fue la propia Kerry Washington.

"[Jessica] me contó que tenía una caja llena de ropa pre-mamá que se iba pasando con sus amigas, así que se la pedí y empecé a participar en ella. No me devuelven la ropa que llevé puesta en mi primer embarazo, pero todo el mundo añade prendas, así que te da menos miedo gastar dinero en ropa porque sabes que la van a usar muchas otras personas", comentaba hace ya un año la actriz de 'Scandal' a la revista InStyle.