Hollywood en éxtasis tras fracaso de Trump en revocar Obamacare

Las estrellas de Hollywood celebraron este viernes el estrepitoso fracaso del presidente Donald Trump en su intento de abolir el sistema de salud público Obamacare.

"Demasiado para el arte de la negociación", escribió en Twitter el documentalista Michael Moore en alusión al libro del republicano "El arte de la negociación" cuando estaba en el mercado inmobiliario.

Moore, un feroz opositor a Trump, terminó de meter el dedo en la herida con la etiqueta #Loser (perdedor), un calificativo que usa con frecuencia el mandatario para referirse a sus adversarios.

"El jefe de la Cámara de Representantes Paul Ryan se disculpa por no haber destruido la vida de de 26 millones de estadounidenses", añadió el director de "Bowling for Columbine".

La oficina de presupuesto del Congreso estimó que ese número de personas perderían su cobertura de salud si se implementaba el proyecto de Trump.

La cantante y actriz Bette Midler publicó una foto de un guante hospitalario de látex con la leyenda: "me lo encontré fuera de Trump Tower".

John Legend, también músico y actor, celebró la "victoria real" de hoy. Es lo que pasa "cuando tu sueño, tu objetivo es aprobar una ley que le quitará cobertura de salud a 24 millones. Miserable", añadió.

El comediante Marc Ruffalo felicitó a "la resistencia por su victoria". "La decencia ganó", añadió.

"Gracias presidente @BarackObama por su compasión y servicio. Sin ella, los republicanos no estarían siquiera pensando en proveer una política de salud", escribió por su parte Bryan Cranston, estrella de la serie "Breaking Bad".

Rosie Pérez, más constructiva, escribió que "no era hora de regodearse, sino de agradecer a los funcionarios elegidos que no votaron 'sí' a Trumpcare" --como es denominada la ley de salud del actual mandatario-. "Tiempo de actuar sin partido y arreglar, no revocar Obamacare".