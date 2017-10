Hollywood reacciona al despido de Harvey Weinstein

El anuncio este fin de semana de que Harvey Weinstein había sido destituido de la productora que fundó junto a su hermano, The Weinstein Company -a cuya dirección había renunciado temporalmente a raíz de su escándalo por abusos sexuales-, ha dado pie a que algunos de los rostros más conocidos de la industria del cine se pronuncien al respecto para aplaudir la medida y, en algunos casos, preguntarse por qué ha tardado tanto en producirse si existía incluso un informe de una empleada de la empresa denunciando el comportamiento de su jefe a otros ejecutivos.

La caída en desgracia del todopoderoso productor comenzó el pasado jueves, con la publicación de un artículo en The New York Times denunciando los comportamientos inapropiados que habría dirigido a lo largo de los últimos años tanto a empleadas como a determinadas compañeras de profesión, unas acusaciones apoyadas por los testimonios de algunas de las víctimas. Entre las que se han atrevido a hablar utilizando su verdadero nombre para denunciar el trato vejatorio que les habría dedicado Weinstein se encuentra la actriz Ashley Judd, con quien coincidió en el rodaje de 'El coleccionista de amantes'.

Aunque el productor se disculpó públicamente pocos días después en una carta publicada en ese mismo medio, en la que anunciaba que se sometería a una exhaustiva terapia psicológica con el apoyo de su mujer y sus hijos, también negó en todo momento la información publicada por el periódico acerca de los ocho acuerdos extrajudiciales a los que se habría visto obligado a llegar en la última década para evitar que la polémica se filtrara a la prensa.

Esta situación ha obligado a Hollywood a mirarse al espejo y hacer un desagradable examen de conciencia, empezando por la mismísima Meryl Streep. La oscarizada actriz trabajó con el productor en varias ocasiones, llegando incluso a referirse a él como 'un Dios' cuando ganó el Óscar a Mejor Actriz por su colaboración en 'La Dama de Hierro'. Ahora, la veterana estrella se ha apresurado a condenar el comportamiento de su antaño amigo, aplaudiendo la valentía de las mujeres que se atrevieron a denunciarle. "Las terribles noticias sobre Harvey Weinstein nos horrorizan a mí y a todos aquellos cuyo trabajo él defendió, y a todas aquellas causas buenas y justas que apoyó. Las mujeres que alzaron la voz para denunciar sus abusos son nuestras heroínas.

Y una cosa debe aclararse: no todo el mundo lo sabía", ha afirmado en un comunicado público, en el que se pronuncia sobre su experiencia profesional con el productor para aclarar que siempre se desarrolló dentro de los límites de la corrección. "Yo no tenía ni idea de todas esas faltas. No estaba al corriente de sus acuerdos financieros con actrices y colegas, o de sus reuniones en habitaciones de hoteles o en su baño. O de cualquier otro actor inapropiado".

Al contrario que Meryl, quien afirma resistirse a creer que lo sucedía fuera de conocimiento público sin que nadie se atreviera a escribir o hablar sobre ello, otras artistas no se muestran tan optimistas. Lena Dunham ha reaccionado a la noticia del despido de Harvey asegurando en Twitter: "Es muy sencillo pensar que la compañía Weinstein se ha apresurado a actuar, pero en realidad esta ha sido la reacción más lenta posible porque siempre, siempre lo supieron".

La gran mayoría se han limitado a hacer llegar su apoyo a las víctimas de Weinstein y defender sus testimonios aunque se hayan producido desde el anonimato."Para ser claros, lo que Harvey Weinstein hizo es un abuso asqueroso de poder, algo horrible. Espero que estemos empezando a ver el final de este tipo de abusos", apuntaba Mark Buffalo en Twitter.

"Incluso si solo una de cada diez historias sobre él son verdad (y creo que lo son), entonces menos mal y adiós", añadía el director de 'Guardianes de la Galaxia', James Gunn, en referencia a su despido."Como siempre, apoyo a los valientes supervivientes de abusos sexuales. No es vuestra culpa, yo os creo", aseguraba la actriz Brie Larson.

Algunos pocos se han atrevido a ir aún más lejos y a cuestionar cómo el comportamiento depredador del productor pudo perpetuarse durante décadas sin ninguna consecuencia, al menos hasta ahora. "La gente rica compra el silencio con sus acuerdos, y la cláusula de confidencialidad permite a los depredadores seguir haciendo daño a otras personas. Durante décadas", denunciaba el director y guionista Judd Apatow."Cualquier que haga negocios con... es cómplice.

Y en el fondo sabéis que estáis sucios. Purificaos", aseguraba Rose McGowan también en Twitter, donde confirmó indirectamente los datos ofrecidos por The New York Times, que la identificaba como una de las ocho mujeres que había firmado 'acuerdos de silencio' con Weinstein por un episodio que sucedió cuando ella tenía 23 años.

"Esta es la chica a la que hirió ese monstruo. A ella es a quien estáis haciendo sentir vergüenza con vuestro silencio", añadía, de nuevo sin dar nombres, junto a una foto suya en la que debía ser poco más que una adolescente.