Ian McKellen se "arrepiente" de no haber revelado su homosexualidad a sus padres

Aunque a día de hoy se erige no solo como uno de los artistas más prestigiosos y versátiles de la escena interpretativa, sino también como uno de los más elocuentes defensores de los derechos de la comunidad LGBTQ en el plano mediático, el actor Ian McKellen, de 79 años, ha preferido pronunciarse ahora sobre lo mucho que se arrepiente de no haber hecho pública su homosexualidad mucho antes y, sobre todo, de no haber podido mostrarse tal y como es con sus ya fallecidos padres.

"Salí del armario con 48 años, me duele decirlo, y el mayor arrepentimiento de mi vida es no habérselo dicho nunca a mis padres. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años -en ese caso es comprensible- y mi padre falleció cuando yo ya tenía 24, así que no, nunca lo supieron", ha revelado el protagonista de 'El Señor de los Anillos' en conversación con el también actor David Tennant para su podcast radiofónico.

El incombustible intérprete está convencido de que, al margen de su posible reacción, sus progenitores habrían sido "mucho más felices" si hubieran tenido oportunidad de conocer a fondo el universo interior de su famoso hijo. Por esa misma razón, el también reputado actor teatral ha querido aprovechar su entrevista para recomendar a la nueva hornada de intérpretes que jamás renuncien a su propia identidad a fin de encajar en los esquemas y 'necesidades' que pueda presentar la industria del espectáculo en cada momento.

"La verdad es que me siento fatal por ellos, porque sé que habrían sido mucho más felices si lo hubieran sabido. Ahora me cuesta entender por qué a veces somos capaces de vivir en una mentira solo para poder triunfar en ciertas profesionales, ¿de verdad el éxito compensa tener que vivir una tortura de este tipo?, se ha sincerado el también actor de la saga 'X-Men'.