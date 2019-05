Ice-T casi dispara a un repartidor de Amazon

El rapero Ice-T ha estado a punto de disparar a un repartidor de la compañía Amazon al confundirle con un intruso que intentaba colarse en su propiedad con fines delictivos.

"Mensaje para Amazon: ahora que tenéis contratada a gente normal para que haga los repartos a domicilio... A lo mejor deberíais darles unos chalecos que avisen de que son del servicio de Amazon... Casi he disparado a un cabr**azo que merodeaba mi casa anoche. Yo solo lo aviso", ha escrito en su cuenta de Twitter para compartir su experiencia, aclarando que su indignación iba dirigida hacia la compañía y no a sus empleados que solo están tratando de cumplir con su obligación.

"No, no llevan ningún tipo de uniforme. Son gente normal que están trabajando... No estoy enfadado con ellos. Solo digo que esa mi**da no es segura".

Pese a que el tono de su mensaje era claramente de queja y alarma, al ser muy consciente de que la situación bien podría haber terminado en tragedia, la respuesta que el intérprete ha recibido por parte del vicepresidente de operaciones y servicio al cliente Dave Clark ha sido un tuit en clave de humor y que muy probablemente no era la reacción que él esperaba.

"Solo lo comentamos... gracias por la sugerencia. Nosotros te queremos a ti y a los cabr**azos de nuestros conductores. Hay muchas novedades en marcha en ese sentido y ya existen muchas herramientas que permiten seguir el estado de tu pedido y cómo va su reparto a través de un mapa", le ha asegurado Clark.