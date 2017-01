El hijo de Idina Menzel alardea sobre su madre ante sus compañeros de colegio

La actriz y cantante Idina Menzel, responsable en buena parte del multitudinario éxito del que ha venido disfrutando la película 'Frozen' al ser la vocalista de su tema principal, el inolvidable 'Let It Go', ha revelado orgullosa que tiene en su hijo Walker a uno de sus principales admiradores, ya que el pequeño no ha dejado de presumir ante sus compañeros de colegio del importante papel que su madre juega en la cinta que se ha convertido en todo un referente para el público infantil."Un día acudí a su escuela para participar como voluntaria en un evento sobre manualidades.

Empecé a hablar con varias niñas, una de ellas se me quedó mirando y enseguida mi hijo le dijo: '¿Quieres un autógrafo de mi madre? Es Elsa, la princesa de 'Frozen''. Le encanta hablar de ese tema con los niños de su colegio, creo que es la única razón por la que le tiene algo de cariño a la película, y le encanta darle importancia al tema", reveló la intérprete en el programa nocturno de Stephen Colbert.

Sin embargo, el hecho de que Walker no haya dejado de difundir orgulloso que su progenitora es la encargada de poner voz a tan icónico personaje no significa que al pequeño le encante la cinta. De hecho, la artista no ha dudado en compartir públicamente que, tras verla solo un par de veces, su retoño sigue sin entender por qué el filme ha causado tan buena impresión entre los niños y niñas de su generación.

"Creo que ha visto la película solo un par de veces, y la verdad sea dicha, la odia con todas sus fuerzas. Dice que es demasiado cursi y, sobre todo, le molestó el hecho de que, como su madre era la protagonista, tuviera que estar tanto tiempo alejada de él para trabajar en ella y cantar cada dos por tres la 'estúpida' canción", explicó la intérprete -ganadora de un premio Óscar por el famoso tema- a su paso por el espacio televisivo.