Idina Menzel echa la bronca al "hada de los dientes" por dejar plantado a su hijo

Aunque la actriz Idina Menzel ya tenía a sus espaldas una exitosa trayectoria en Broadway, la película de animación 'Frozen' marcó sin duda un antes y un después en su carrera, y la convirtió además en un referente para toda una generación al haber puesto voz a la reina Elsa, uno de los primeros personajes femeninos de Disney marcadamente independiente y sin un interés amoroso como principal motivación de sus acciones.

Esa responsabilidad no siempre le resulta fácil de sobrellevar porque, en el fondo, en su vida personal no siempre se considera un modelo a seguir. La prueba de ello es la serie acerca de sus fracasos o problemas como madre que suele compartir con todos sus seguidores de Twitter bajo el hashtag #badmoms y que ahora acaba de actualizar con una última entrega.

"El hada de los dientes no se presentó esta noche, aunque la mamá envolvió el diente en un pañuelo y el niño lo puso bajo la almohada. La mamá se quedó dormida y se despertó esta mañana con su hijo llorando y diciendo: 'El hada de los dientes no ha venido'. Esperemos que ese hada aprenda a organizarse de una vez", ha explicado la intérprete en esa plataforma, más enfadada consigo misma que con la criatura mágica en cuestión. Los comentarios que ha recibido la publicación demuestran una vez más que Idina no está sola en ese tipo de situaciones y muchos otros papás y mamás le han mostrado su apoyo relatando las decepciones similares que han sufrido sus propios retoños.

"A nosotros nos ha pasado lo mismo. ¡Que mire bien debajo de la cama!", le ha recomendado su compañera de profesión Rachel Bay Jones."Parece que el hada de los dientes es tan poco fiable como Elf on a Shelf [el ayudante de Santa Claus que se coloca en los hogares durante la temporada navideña y cada noche cambia como por arte de magia de lugar]. Ese Elfo se quedó sentado en el mismo sitio en mi casa durante toda una semana", apuntó otro fan.