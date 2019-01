Idris Elba ya tiene la mente puesta en su esperada actuación en Coachella

Aunque su nombre es conocido internacionalmente por su exitosa carrera como actor y su presencia de anoche en los Globos de Oro se explicaba fundamentalmente por el hecho de que su hija Isan, de 17 años, ejercía como flamante embajadora de la ceremonia, el británico Idris Elba no dudó en dedicar varios minutos de su tiempo a compartir abiertamente la ilusión que le embarga desde que fuera confirmado, hace una semana escasa, como uno de los DJs que amenizarán la nueva edición del festival de Coachella la próxima primavera.

"Voy a pasármelo genial en Coachella, ¡y estoy deseando que llegue el momento! Estamos hablando de uno de los grandes sueños de mi vida, del de cualquier artista o disc jokey, así que estoy decidido a sacarle el máximo provecho", reconoció el protagonista de la serie 'Luther' y uno de los principales candidatos a sustituir a Daniel Craig para dar vida a James Bond en conversación con el portal de noticias E! News.

Como era de esperar, la hija del afamado intérprete aprovechará semejante circunstancia para disfrutar por primera vez -a pesar de su edad y de la reticencia que ello provoca en su padre- de uno de los certámenes musicales más populares y célebres del mundo, en el que sin duda tendrá ocasión de alardear de lo "enrollado" y polifacético que es su adorado progenitor.

"Claro que iré, ¡ya no se puede echar atrás! Siempre he pensado que es un padre muy enrollado, pero cuando vi la lista [de artistas que actuarán en el festival] me quedé petrificada. Él estaba ya dormido, así que no pude ni felicitarle directamente... Pero me hace mucha ilusión. Nunca he estado en Coachella y estoy deseando ir", señaló Isan Elba.