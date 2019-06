Idris Elba pensaba que nunca volvería a casarse

Antes de conocer a su actual esposa, el actor Idris Elba ya había estado casado en dos ocasiones anteriores y había decidido que con eso era suficiente.

Sin embargo, el destino quiso que una noche se cruzara con una guapa joven llamada Sabrina Dhowre en un bar mientras se encontraba en Vancouver rodando la película "La montaña entre nosotros" y todos sus planes de futuro se vinieron abajo.

"Hemos sido inseparables desde que nos conocimos. Yo voy a cumplir los 47 este año, he estado casado y había vivido una vida plena mucho antes de encontrarme con Sabrina, no sé si me entiendes. No era algo que quisiera hacer, el pasar de nuevo por el altar, pero...", ha explicado el intérprete acerca de su pareja, dieciséis años menor que él, en unas declaraciones a la revista Vogue, que publica en su último número las fotos del fastuoso enlace de tres días que organizaron en Marruecos el pasado abril.

Hubo muchos motivos que convencieron al intérprete de que debía dar una tercera oportunidad con un poco de suerte la última a la institución del matrimonio, como la buena sintonía que se estableció rápidamente entre sus respectivas familias, incluidos los dos retoños que él tiene fruto de anteriores relaciones, pero el principal y determinante fue el impacto que su pareja tuvo en su día a día.

"Sabrina ha conseguido que estreche los lazos con personas que conocía desde mucho antes de que ella apareciera, consigue sacar lo mejor de mí para ayudarme a conectar mejor con mis amigos", ha asegurado para ilustrar una de las muchas cualidades que consiguió hacer que cambiara de opinión.