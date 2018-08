Iggy Azalea afronta con "ansiedad" los rumores sobre su vida sentimental

La cantante Iggy Azalea (28) ha pasado en el transcurso de unas pocas semanas de anunciar a bombo y platillo cada una de las fases de su intensa pero fugaz relación sentimental con DeAndre Hopkins, con el que protagonizó una sorprendente ruptura -literalmente- solo unos días después de confirmar oficialmente el romance, a quejarse amargamente ante sus seguidores de las redes sociales del sinfín de rumores que han venido circulando estos días en la esfera virtual acerca de su aparentemente azaroso historial sentimental.

Tanto es así, que la rapera australiana ha echado mano de la sección Stories de su cuenta de Instagram para afear a los internautas -y a los medios que se nutren de estas habladurías- su decisión de 'emparejarla' cada vez que se deja ver en la vía pública acompañada de un amigo -el último de ellos ha sido el jugador de béisbol Jimmy Butler-, una tendencia que, como ella misma ha precisado, le ha sumido en un estado de "ansiedad" constante.

"Por favor, ¿podéis dejar de decir que cada hombre soltero con el que me junto es la persona con la que estoy saliendo ahora? Esa mier** está ya muy trillada y es súper irritante. Todo esto me está provocando ansiedad y me hace sentir como si no pudiera tener una conversación normal en la calle por culpa de la gente que solo quiere malinterpretar cada uno de mis movimientos", ha lamentado en la citada plataforma.

Teniendo en cuenta que ella ha sido parcialmente responsable de que la opinión pública siga con extrema atención cada una de sus supuestas novedades en el aspecto amoroso -también se le ha vinculado con el rapero Tyga este mes de agosto-, no resultaría demasiado descabellado pronosticar un ligero cambio de actitud por su parte en lo que a compartir reflexiones e intimidades en las redes sociales se refiere, especialmente por las reacciones tan desproporcionadas que generan entre sus propios fans.

"Estoy soltera... Y he llegado a la conclusión de que voy a estar sola el resto de mi vida. Lo acepto con naturalidad, no me parece mal. Ahora voy a adentrarme en una rutina, la de ver películas sola y quedarme horas bajo la ducha, esas mierd** que me hacen sentir tan bien", revelaba semanas atrás y solo unas horas después de anunciar su ruptura con DeAndre: un mensaje al que siguieron decenas de comentarios de cariño y apoyo procedentes de sus admiradores más leales.