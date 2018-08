Iggy Azalea anuncia su regreso a la soltería

Al margen de que la actualidad informativa -especialmente en la era de la fugacidad y la inmediatez que representan las redes sociales- sea cada vez más inestable y cambiante como consecuencia del ritmo vertiginoso con el que se suceden los acontecimientos, parece que la cantante Iggy Azalea y, de forma más concreta, su vida sentimental juegan en otra liga y son capaces de superar todas las expectativas imaginables.

Y es que, solo 24 horas después de intercambiar una serie de mensajes algo subidos de tono con el jugador de la NFL DeAndre Hopkins, los cuales les sirvieron a ambos para confirmar a sus respectivos seguidores de las redes sociales que vivían un aparentemente envidiable romance, ahora la rapera australiana ha anunciado tajante, y sin dar demasiadas explicaciones, que vuelve a estar "soltera" y sin compromiso.

"Estoy soltera", ha escrito en su perfil de Twitter junto a una serie de emoticonos que denotan una falta total de preocupación en torno a este asunto. "He llegado a la conclusión de que voy a estar sola el resto de mi vida. Y me parece bien. Ahora tengo mis rutinas... Ver películas sola mientras me ducho y mierdas de esas. Está bien", ha añadido en la misma plataforma en un tono del que es complicado apreciar si es irónico o autocomplaciente.

Pocas horas antes de soltar semejante bomba informativa, la artista de 28 años ya dejaba algo inquietos a sus admiradores virtuales al compartir un críptico mensaje en su cuenta que parecía indicar que algo no iba bien en su día: "A veces tienes que elegir bien tu veneno. Cuando estás en una encrucijada, has de escoger entre el menos malo de los demonios. Si no podéis entender este tipo de dilemas, alejaos de mí", reflexionaba sin ofrecer más detalles sobre la situación en la que se encontraba.

Por su parte, DeAndre (26) se ha limitado a confirmar la ruptura en su propio espacio personal tras verse asediado por las numerosas preguntas que le estaban dirigiendo al respecto tanto sus fans como algunos admiradores de la irreverente rapera que querían conocer su versión de los hechos: "Sabeis que me importa muy poco lo que ocurra en las redes sociales. Pero ya que me lo preguntáis, pues sí. Vuestro chico está soltero", ha colgado en la misma red social.