Iggy Azalea escribirá una biografía sobre su aventura americana

Puede que los fans norteamericanos de la rapera Iggy Azalea recibieran con pena y decepción su reciente decisión de cancelar el tramo de su gira 'Bad Girls Tour' que debía pasar dentro de unos meses por Canadá, México y Estados Unidos, pero al menos la intérprete australiana tratará de compensarles de alguna forma por semejante disgusto con el lanzamiento, el año que viene, de su primer libro autobiográfico, el cual repasará precisamente los más de diez años que residió en el último de los países mencionados para tratar de hacerse un hueco en la escena musical.

"David Ritz y yo estamos escribiendo una biografía sobre mi vida en Australia y mi posterior mudanza a Estados Unidos cuando solo era una cría. Estoy muy emocionada con este proyecto, aunque creo que nos llevará alrededor de un año completarlo. Siento que no me he expresado demasiado sobre esta etapa de mi vida en mis canciones y espero que así mis fans puedan conocerme en profundidad", ha anunciado a través de su perfil de Twitter.

Por el momento se desconoce qué asuntos concretos tratará la intérprete en su obra, al margen de sus comienzos en la industria y el largo camino que tuvo que recorrer antes de convertirse en una de las estrellas más populares de principios de esta década, y sobre todo si se animará a desenterrar de su pasado el mediático episodio que precipitó su regreso a su Australia natal hace un par de años: las infidelidades constantes de su entonces prometido Nick Young y su consiguiente ruptura.

En cualquier caso, la carismática artista todavía tiene que explicar a sus casi 8 millones de seguidores de Twitter los motivos específicos que le han llevado a suspender, de forma repentina e inesperada, la serie de conciertos que debía ofrecer en los territorios anteriormente mencionados, ya que en su mensaje original solo se limitó a mencionar la existencia de ciertas circunstancias que escapaban de su control."De verdad, creedme, estaba muy entusiasmada ante la idea de hacer este tramo... Me decepciona mucho que no pueda ocurrir este año.

La elección no dependía de mí y en el fondo no dependía de nada de lo que pudiera hacer yo. Espero veros a todos en persona tan pronto como me sea posible. ¡Os quiero!", escribía en su espacio personal la semana pasada.