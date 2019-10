Iggy Azalea quiere vivir "dentro de un videoclip"

La rapera Iggy Azalea ha querido dejar patente en sentido figurado, por supuesto su deseo de abandonar el mundo tal y como lo conocemos para, en su lugar, mudarse a esa 'realidad paralela', fantasiosa a la par que idílica, que representan algunos de los videoclips más evocadores y exitosos de la historia de la industria musical.

"No quiero vivir en el mundo real. Quiero vivir dentro de un videoclip todo el tiempo", ha escrito en su cuenta de Twitter junto a un emoticono que revelaba el tono jocoso y bromista de su publicación.

Debido al sinfín de preguntas y demás comentarios que le ha dejado su legión de seguidores, la australiana ha regresado a su perfil para plantear un interesante dilema a los internautas.

"Es que hay tantos, ¿verdad? Venga, un juego nuevo: si tuvierais que vivir dentro de un videoclip, ¿cuál elegiríais? Yo también tengo que pensarme mucho la respuesta, porque estoy manejando demasiadas opciones", les ha dirigido a continuación.

Tras escuchar respuestas tales como 'Slave 4 U', de Britney Spears, 'Gangsta Loving', de Alicia Keys o 'Opposites Attract' de Paula Abdul, la estrella de la música se ha decantado finalmente por ese inolvidable dueto que protagonizaron, allá por el año 2001, dos de sus grandes ídolos, Eve y Gwen Stefani, en la canción 'Let Me Blow Ya Mind'.

"Creo que ya lo he decidido. Me encantaría vivir dentro de 'Blow Ya Mind' de Gwen & Eve... Es el vídeo perfecto", ha confesado Iggy claramente satisfecha y orgullosa de su particular elección.