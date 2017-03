Informe forense determina que George Michael murió de causas naturales

El cantante británico George Michael, fallecido el 25 de diciembre en su casa en la localidad inglesa de Goring-on-Thames, murió por causas naturales, determinó este martes el informe final del forense.

Las causas de la muerte del artista a los 53 años fueron "una miocardiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso", explicó en un comunicado Darren Salter, forense-jefe del condado de Oxfordshire (sur), poniendo fin a la investigación y "a la necesidad de nuevas pesquisas".

De este modo, Michael podrá ser finalmente enterrado, casi tres meses después de su muerte y una vez las autoridades despejaron todas las dudas sobre su causa.

A lo largo de su vida, George Michael protagonizó varios incidentes vinculados al consumo de alcohol y drogas, y las enfermedades mencionadas -coronarias y hepática- en el informe final del forense pueden ser el resultado del abuso de ambas cosas.

El forense pidió respeto a la familia del cantante.

No se comunicarán más novedades [sobre el caso], y la familia solicita a la prensa y al público respeto a su privacidad

Los primeros resultados de la autopsia, difundidos unos días después de la muerte, no resultaron "concluyentes", en términos de la policía, por lo que hizo falta realizar nuevos análisis.

"Se practicó una autopsia ayer [jueves] como parte de la investigación sobre la muerte de George Michael" y los resultados "no fueron concluyentes", explicó la policía en un comunicado el 30 de diciembre

La pareja de Michael, Fadi Fawaz, había explicado que lo halló "yaciendo en paz" en la cama de su casa.

El cantante había sobrevivido por otro lado a una neumonía a fines de 2011 y en los últimos años se había mantenido alejado del foco público.

Georgios Kyriacos Panayiotou -su verdadero nombre- nació en un barrio londinense en 1963 y se convirtió en una superestrella mundial en los años ochenta.

Saltó a la fama con su grupo Wham!, formado en 1981 con Andrew Ridgeley, y entre las canciones archiconocidas de la banda estaban "Last Christmas" y "Wake me up before You Go-Go".

Tanto en el seno del dúo Wham! como en solitario, compuso algunos de los grandes éxitos musicales de los ochenta, como "Careless Whisper" y "Faith", vendiendo más de 100 millones de discos a lo largo de casi cuatro décadas.

En los últimos años, sin embargo, aparecía poco en público, y la prensa hablaba más de sus incidentes que de su música.