Ireland Baldwin le pone difícil a sus familiares el seguirla en Instagram

En el pasado Ireland Baldwin le ha dado algún que otro susto a sus familiares con las fotografías ligera de ropa que comparte con bastante regularidad y con las que sus tíos, primos e incluso sus padres se encuentran sin previo aviso cuando abren Instagram.

La última imagen que la joven ha compartido desde Nueva York para celebrar su estancia en el hotel Sixty destaca por encima de las demás debido a las pocas prendas que se puso antes de salir a la terraza y posar para la cámara, que se limitaban a un par de tacones, un tanga de color carne y una toalla atada alrededor de la cabeza.

"Puede que nunca me dejen volver, pero no pasa nada. Y quiero dejar claro que mi cul* no está tan pálido, es por culpa de la luz. No, sí que está así de blanco", ha bromeado.

Su padre, el famoso actor Alec Baldwin, no tardó en toparse con esa instantánea suya casi desnuda y su reacción fue exactamente la siguiente: "Discúlpame, ¿qué?", escribió en la sección de comentarios todavía en estado de shock.Su tío Billy Baldwin se mostró algo menos parco en palabras, pero aun así no pudo ocultar su sorpresa y sus dudas acerca de cómo debería reaccionar tras verla de esa guisa.

"Esta es una difícil para que el tío Billy le dé 'me gusta'. #incómodo", le reprochó con sentido del humor.