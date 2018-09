Irene Rosales lanza un guiño a Isabel Pantoja con una divertida camiseta en su honor

La cantante Isabel Pantoja y su nuera Irene Rosales han escenificado en numerosas ocasiones la estrecha relación que les une -aunque ciertos sectores de la prensa hayan venido asegurando lo contrario- desde que la segunda entrara por todo lo alto en el clan familiar gracias a su idílica historia de amor con el primogénito de la tonadillera, Kiko Rivera, padre de sus hijas Ana y Carlota.

Sin embargo, hasta ahora la guapa sevillana no se había animado a exhibir de forma tan explícita la admiración que siente por su afamada suegra, además de por el papel central que juega en su vida personal, en lo referente a su extensa y prolífica trayectoria profesional. Y lo ha hecho a través de una original camiseta que ha dejado claramente entusiasmados a sus seguidores de las redes sociales.

"No me he podido resistir a quedarme sin las camisetas de @flamenncore, y esta en especial 'me enamora el alma'. ¿Os mola?", ha bromeado Irene en su cuenta personal por medio de un ingenioso juego de palabras al tiempo que enseñaba la llamativa prenda a los internautas, en la que aparece una serigrafía con la imagen de Isabel Pantoja y su ilustre apellido asociado al logotipo de la banda de rock Metallica.Como era de esperar, el tablón de comentarios de la publicación se ha llenado en cuestión de minutos de halagos, felicitaciones, algún que otro chiste y, sobre todo, de preguntas con las que averiguar dónde y cómo se pueden adquirir tan simpáticas camisetas: "Yo quiero una, ¿dónde la puedo comprar? ¡Me encanta!", le ha dirigido una de sus seguidoras.

Al margen del cómico pero sentido tributo que le ha dedicado a la incombustible vocalista, lo cierto es Irene se ha venido destacando más a lo largo de estos años como la fan número uno de su marido Kiko, acompañándole a buena parte de los espectáculos que ha venido protagonizando el ahora DJ y asegurándose personalmente de que el artista se sienta tan realizado en su ámbito familiar como lo está en el profesional."Mi mujer bella, te amo por encima del mundo", reza la emotiva declaración de amor que Kiko le ofrecía a su adorada esposa pocos días después de darse el 'sí quiero' en octubre del año 2016.