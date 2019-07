Irene Rosales no está embarazada

Tras compartir con sus seguidores de las redes sociales una favorecedora imagen, todo sea dicho, que la retrata en bañador y disfrutando de su primera escapada veraniega a la playa, Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera y madre de sus dos hijas pequeñas, se ha visto obligada a aclarar los rumores que ha generado automáticamente la fotografía acerca de un nuevo embarazo por su parte.

Semejante teoría, sobre la cual algunos internautas han preguntado directamente a la modelo en la sección de comentarios, se basa únicamente en el hecho de que Irene no cuenta -ni falta que le hace- con un torso fibrado y perfectamente definido, y esa es precisamente la respuesta que ella ha ofrecido para zanjar el debate y, de paso, abrir otro sobre los exigentes estándares de belleza que ciertas personas tratan de imponer a las celebridades.

"Por lo que puedo leer en los comentarios de esta foto, muchas me ponéis si estoy embarazada y tengo que deciros que no. Simplemente tengo un cuerpo sin machacar en el gimnasio, no es perfecto pero estoy súper feliz y orgullosa de mi cuerpo, no quiero o pido más", les ha dirigido Irene desde su cuenta de Instagram en un edificante ejercicio de autoafirmación.

Aunque sus seguidores más sensatos han salido en tromba a defender a la antigua concursante de 'GH Dúo', madre de las adorables Ana y Carlota junto al hijo de Isabel Pantoja, y su decisión de no vivir obsesionada con ese concepto -por otra parte- tan subjetivo de la perfección física, Irene ha reaparecido una vez más en la plataforma, esta vez en la sección Stories, para reivindicar una vez más la belleza natural y saludable, así como el bienestar integral que de ella se deriva.

"Estoy delgada pero no tengo un vientre totalmente plano y tampoco abdominales. Pero tengo que deciros que estoy muy feliz con mi cuerpo y con que esté lleno de salud, pues lo demás, la verdad, es que me importa bien poco", ha sentenciado la guapa maniquí.