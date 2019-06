Isabel Pantoja se desahoga sobre la muerte de Paquirri

La cantante Isabel Pantoja se ha pronunciado, por primera vez en muchos años y haciendo gala de una sinceridad arrolladora, sobre la historia de amor truncada que vivió con el malogrado torero Francisco Rivera "Paquirri", padre del único hijo biológico de la tonadillera, Kiko, y el hombre al que siempre amará por encima de todos los compañeros sentimentales que le siguieron en años posteriores.

"Yo no podría casarme con nadie ni amar a nadie de esa forma, y las personas que han estado conmigo lo han sabido. Una pena así no se supera jamás. Me moriré siendo su viuda, mi sitio siempre estará allá donde esté", ha asegurado la artista durante su participación en el programa de telerrealidad "Supervivientes", del canal Telecinco.

La estrella de la copla ha definido al legendario diestro, quien falleció de una cornada mortal hace ya 35 años, como "el mejor, el más guapo, el más inteligente, el mejor padre, el mejor amigo y el mejor torero", al tiempo que ha recordado su matrimonio -de solo un año de duración- como el culmen de la "historia de amor más bonita" de su vida.

"Era la persona a la que más he querido en mi vida. Y lo bueno se acaba rápido", ha lamentado.

Al margen de que su relación personal con los dos hijos mayores de Paquirri, Francisco y Cayetano Rivera, no haya estado exenta de altibajos durante las décadas posteriores a la muerte de este, Isabel Pantoja ha querido dejar claro que siempre ha sentido un cariño especial por ellos, entre otras razones, por el vínculo biológico que les une a su añorado marido.

"Yo los he querido siempre muchísimo, porque eran de una persona a la que amaba", ha declarado sobre los también hijos de la fallecida Carmina Ordóñez, poco después de admitir que estuvo "enfadada con el mundo durante muchísimos años" como respuesta al duelo que atravesaba ante semejante pérdida.