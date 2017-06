Isabel Preysler descarta ahora una futura boda con Vargas Llosa

Hasta ahora, las declaraciones de Isabel Preysler acerca del futuro de su relación sentimental con el escritor Mario Vargas Llosa siempre habían incluido una boda discreta y sin demasiada fanfarria de cara al largo plazo, pero sin fijar en ningún momento una fecha exacta para tal enlace.

Sin embargo, en su última aparición pública tras pasar un mes retirada de la vida pública -según la versión oficial, para visitar a su hija Chábeli en Miami y ocuparse de las reformas de la piscina de su casa de Madrid, aunque las malas lenguas apuntan a que se podría haber sometido a un nuevo retoque estético- Isabel ha sorprendido a más de uno descartando de plano pasar de nuevo por el altar alegando que no necesita ningún papel para certificar lo que el literato peruano y ella ya sienten: que son un matrimonio en toda regla.

"¿No veis que estamos muy bien? No tengo ninguna necesidad de casarme. Podría hacerlo mañana mismo porque tendría validez en todo el mundo, aunque en Perú hubiera que validarlo según marca la ley. Sigo igual de feliz que el primer día", aseguró la madre de Enrique Iglesias a su paso por una fiesta organizada por Porcelanosa, la marca de la que es imagen desde hace años, en unas declaraciones recogidas por el portal Vanitatis.

Este alegato contrasta notablemente con las palabras que recientemente pronunciaba su hija Tamara Falcó, quien como el resto del mundo parecía dar por sentado que su madre acabaría casándose con el novelista y que ella sería la elegida para diseñar el vestido de una ocasión tan especial.Con la misma naturalidad y simpatía que define cada uno de sus encuentros con la prensa, Isabel tampoco evitó las preguntas acerca de su extensa prole para ejercer de portavoz oficiosa de todos sus retoños y desmentir algunos de los rumores sobre sus vidas.

Por ejemplo, se encargó de aclarar que ninguno de sus tres hijos que siguen sin haberse casado -Enrique Iglesias, Ana Boyer y la propia Tamara- tienen planes para hacerlo y también adelantó que no parece que la vayan a hacer abuela de nuevo en un futuro cercano. "Nada de nada. Me imagino que ha surgido porque en una foto aparecía con una camisa holgada. Ana y Fernando [Verdasco] estuvieron en casa y da gusto verlos tan enamorados. ¿Planes de boda? No creo. Y tampoco Enrique y Anna, que llevan quince años juntos", aseguró.