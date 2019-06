Isabel Preysler se planteó iniciar una carrera como diseñadora

Además de visitar a sus tres hijos mayores Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias y disfrutar de unos días muy agradables en una de sus ciudades favoritas, Isabel Preysler ejerció ante todo de flamante embajadora de la firma Porcelanosa en su último viaje a Miami, donde asistió en representación de la compañía a la Semana de la Moda que apadrina todos los años su buen amigo Antonio Banderas. ´

Eso explica que el medio que ha venido siguiendo sus pasos con mayor interés a lo largo de sus varias décadas como personaje público e icono "fashionista", la revista ¡Hola!, se haya interesado ahora por conocer si su pasión por la alta costura le llevó a plantearse en algún momento la posibilidad de meter cabeza en la industria, pero en calidad de diseñadora.

La respuesta ofrecida por la ahora pareja de Mario Vargas Llosa ha sido breve pero muy reveladora, ya que además de reconocer que recibió alguna que otra oferta para hacer sus primeros pinitos en el mundillo, Isabel también ha sacado a relucir su lado más humilde al confesar que haberlas aceptado habría implicado tener que afrontar una tarea "muy difícil" para ella.

"Me lo habían ofrecido y sí que se me pasó por la cabeza, pero luego comprendí que era muy complicado, muy difícil. Es un mundo que de verdad tienes que conocer. Para poder meterte en ello tienes que saber muchísimo, y yo no lo sé", ha explicado en su más reciente conversación con la cabecera.

Sin embargo, a Isabel nunca le ha faltado precisamente criterio a la hora de sacar el máximo partido a las creaciones más exclusivas del sector y proyectar así la elegancia y la clase que siempre le han definido en sus apariciones públicas.

En este sentido, quién mejor que ella para valorar el desempeño de los diseñadores que han presentado este año sus propuestas en la que ya se ha convertido en un evento imprescindible del sector.

"He visto un ambiente muy bueno, todo el mundo con mucha ilusión, trabajando duro y haciendo todo lo posible para que saliera muy bonito. Y yo creo que ha salido", ha añadido claramente satisfecha en su primera aparición en la Fashion Week de Miami.