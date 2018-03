Iván Sanchéz y Ana Brenda Contreras celebran San Valentín separados

Los compromisos profesionales y personales de Iván Sánchez en España, donde actualmente protagoniza el musical 'El guardaespaldas' en Madrid, le han impedido acompañar a lo largo de esta semana a su chica Ana Brenda Contreras durante el estreno y promoción de su último proyecto interpretativo: la telenovela 'Por Amar sin Ley'.

La semana pasada, con motivo de la presentación de la serie, el galán español ya le envió a su chica unos cariñosos mensajes a través de la esfera virtual con los que le deseaba toda la suerte del mundo y le aseguraba que conseguiría "brillar con luz propia" en esa nueva aventura, ya que por algo es la mujer "más chingona" que conocía. "Te amo con todo el corazón", concluía la retahíla de románticas dedicatorias que le dedicó.

Y ahora, el guapo actor ha querido sorprender a Ana Brenda con un nuevo gesto en un día tan especial como el de San Valentín, haciéndole llegar un bonito arreglo floral del que la actriz no pudo resistirse a presumir públicamente. "¡Gracias! Estoy emocionada. ¡Son muchas! ¿Cómo las llamamos?", escribió en la sección Stories de su Instagram junto a una imagen del entrañable regalo, que iba acompañado de una tarjeta en la que se leía 'I love you to the moon and back' (Te quiero hasta la luna y de vuelta).

Desde que comenzaran su relación sentimental después de que Iván Sánchez se separara de su antigua pareja y madre de sus dos hijas, los dos enamorados se han visto obligados a pasar todo tipo de ocasiones especiales separados debido a sus agendas.

En esa misma línea, en breve él se verá obligado a cambiar de continente una vez más para rodar su nuevo papel en 'Queen of the South', la adaptación estadounidense de la telenovela 'La reina del sur' que protagoniza desde 2016 Alice Braga y en cuyo versión original dio vida al personaje de 'el Gallego', el mismo que retomará de nuevo.