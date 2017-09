Ivana Baquero presume de su novio por España

635x357 Ivana Baquero junto a sus padres, Ivan y Julia, y su chico James Trevena-Brown (c) Instagram. EFE

Ivana Baquero junto a sus padres, Ivan y Julia, y su chico James Trevena-Brown (c) InstagramJames Trevena-Brown (c) Instagram Diez años después de ser nombrada una de las grandes promesas del cine español por su papel en 'El laberinto del fauno', que le valió un Goya a Actriz Revelación, Ivana Baquero no podría disfrutar de mejor momento tanto a nivel profesional como en el ámbito personal.

La joven catalana afincada en el extranjero sigue trabajando para hacerse un hueco en Hollywood, el lugar donde también ha encontrado el amor, ya que desde hace un par de años mantiene una bonita relación con James Trevena-Brown, su compañero en la serie 'Las crónicas de Shannara'. Precisamente aprovechando el paso por Madrid de la gira promocional de la producción de MTV -que estrena su segunda temporada en España en octubre-, la guapa intérprete no ha dudado en enseñarle a su chico algunos de sus rincones favoritos de la capital española, como por ejemplo la céntrica Plaza Mayor, así como repetir la misma foto que ya se hicieron cuando visitaron la ciudad en 2015 en la Puerta del Sol.

"Madrid, básicamente mi cuarto hogar. Sí, hay algunos sitios que van antes, pero ninguno de ellos ofrece una atmósfera tan vibrante y animada, ni café las 24 horas del día (y siempre a una distancia asequible a pie)", escribía hace unos días la artista en su Instagram para acompañar una instantánea en la famosa Casa de la Panadería, muy parecida a la que colgó también su atractivo novio en su perfil. Como no podría ser de otra manera, el viaje no terminó sin antes pasar por la tierra que la vio crecer: su querida Barcelona.

En este caso fue el intérprete el encargado de revelar la fantástica celebración que su familia política le organizó para el día de su cumpleaños, que coincidió con su visita a la ciudad condal. "Tratamiento a cuerpo de rey por mi cumpleaños en Barcelona con la familia. ¡¡'Arohanui'!! Te amo", agradeció el neozelandés junto a una bonita estampa familiar con su chica y los padres de ella.