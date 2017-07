Jack O'Connell echa de menos trabajar con Angelina Jolie

El filme bélico 'Invencible' de Angelina Jolie sirvió sin duda alguna para que el actor Jack O'Connell se consolidara como uno de los grandes valores al alza de la industria del cine. Al mismo tiempo, los largos e intensos meses de rodaje, así como la posterior gira promocional, consiguieron que la relación entre la realizadora y su protegido se estrechara de tal forma, que ahora, casi tres años después del estreno de la película, al británico le invada la nostalgia al recordar todos aquellos momentos que compartieron.

"La echo de menos. Hizo muchísimo por mí. No se lo debía a nadie", confesó el artista en conversación con el diario The Times, tras desvelar el generoso gesto que con él tuvo la estrella estadounidense cuando decidió acompañarle a visitar a la familia de un amigo que había fallecido poco antes a causa de un cáncer de hígado.Otro de los grandes personajes de su corta pero destacada trayectoria es sin duda el que le llevó a debutar en el cine con el drama 'This Is England' cuando tan solo tenía 16 años.

En él, coincidió con el reputado Stephen Graham, quien interpreta a uno de los líderes de la banda de 'skinheads' en torno a la cual gira la trama. Esta experiencia le permitió al joven intérprete aprender la que para él es la mejor manera de aproximarse a un papel: convertirse en él, lo que se suele conocer como actuación de método.

"Él respira como su personaje, camina como él, habla como él. Aparece en el rodaje y hace que parezca pan comido. Se convierte en el personaje, no actúa. Espero algún día tener la oportunidad de poderme transformar así. Así son para mí los mejores actores", aseguró al mismo medio hablando sobre el que fuera su compañero de reparto.En la actualidad, Jack está inmerso en los preparativos de su estreno en el West End de Londres.

En unos días se estrenará en la capital británica la obra 'La gata sobre el tejado de zinc', una versión actualizada del clásico de Tennessee Williams en la que comparte protagonismo con la también estrella del cine Sienna Miller. Tras varias semanas de ensayo, la pareja profesional ha conseguido desarrollar una conexión muy positiva de la que ambos esperan que se plasme en su trabajo sobre el escenario.

"Es muy agradable estar con ella. Tenemos algo bueno entre manos, creo. Espero que sigamos así hasta el final. Sería una pesadilla si acabáramos odiándonos mutuamente", concluyó el actor nacido en Derby (Inglaterra).