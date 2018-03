Jack White no se siente ni hombre ni mujer cuando está trabajando

Las últimas declaraciones del siempre controvertido cantante Jack White seguro que no van a dejar indiferente a nadie.

En esta ocasión, el que fuera líder de la banda The White Stripes ha confesado que, cuando está componiendo música, deja de ser un hombre de 42 años nacido en Míchigan y se siente una entidad sin género y mucho más joven que la edad que pone en su carnet de identidad.

"Me embriaga la ambigüedad cuando estoy creando. No siento que sea 'hombre'. Los pronombres nunca han significado demasiado para mí. Es el mundo quien te recuerda lo que eres. De hecho, cuando estoy componiendo, siento como si tuviera 19 años, cuando realmente tengo 42. No me siento masculino ni femenino, ni que soy de Detroit o de Nashville. Solo siento que soy una entidad joven", ha revelado a la revista MOJO.

Con estas palabras, el intérprete estadounidense quiere ayudar a romper de una vez por todas con las etiquetas que la sociedad pone a las personas desde su nacimiento, ya sea en cuanto al sexo, la edad o el lugar de origen.

"El mundo en seguida te recuerda lo que eres. Te pone en categorías que han creado para etiquetar a la gente. Es curioso lo diferente que tu alma puede llegar a sentirse comparado con lo que ves cuando te miras en el espejo", expresó en la misma entrevista.

Quizás alejarse de lo que él es "realmente" es la razón por la cual Jack no siente interés por componer canciones sobre su propia vida y prefiere imaginarse realidades alternativas.

"Me gustaría poder sentarme y escribir sobre cosas que me pasan a mí y decirle a la gente que así es como soy. Pero no suele ocurrir a menudo. Me gusta escribir sobre personajes imaginados, sobre otras personas. Es mucho más interesante. Cuando pienso sobre mis problemas, siempre me digo: 'Eh, ¿realmente quieres recordar esto los próximos veinte años cada vez que cantes esta canción?'", afirmó.