Jackie Cruz quiere conseguir "papeles de chica blanca"

Pese a que en los últimos tiempos la industria del cine y la televisión estadounidense se ha felicitado efusivamente a sí misma por el aumento de protagonistas latinos en roles no estereotipados que representen la diversidad de dicha comunidad, una corriente en la que se enmarcan series como 'Jane the Virgin' y el personaje al que da vida la premiada Gina Rodriguez, la actriz Jackie Cruz considera que aún queda un largo camino por recorrer.De hecho, desde su punto de vista la solución a la discriminación que históricamente han sufrido los artistas hispanos y latinos en la meca del cine pasa por comenzar a interpretar papeles 'para blancos'.

"No tengo que verme encasillada en papeles para los que tenga que poner un acento o fingir que acabo de cruzar la frontera. Tengo una amiga que también es latina y muy alta, como yo. Ella es cubana y como en Hollywood hay tan pocos personajes para latinas, siempre coincidimos en la audiciones. El otro día me dijo por teléfono: '¿Sabes qué? Tenemos que conseguir el papel de chica blanca'. Y yo le di la razón. Sé que suena ridículo, pero la realidad es que la chica blanca es siempre la protagonista, así que ese es el trabajo que tenemos que conseguir", explica la intérprete de la serie 'Orange is the New Black' en un ensayo para Refinery 29.Esa es la conclusión a la que Jackie ha llegado tras pasarse los últimos quince años encontrándose con los mismos rostros en cada casting.

"Ahora mismo no hay suficientes oportunidades para las latinas en esta industria, lo que significa que acabamos compitiendo entre nosotras. Yo he llegado a encontrarme a todo el reparto latino de 'OITNB' en una audición para el mismo papel, literalmente, y eso es algo que me afecta. Trato de no ser competitiva, pero soy humana".

Particularmente, su buena amiga y compañera de reparto Diane Guerrero y ella suelen acabar enfrentándose en las audiciones."Siempre nos acabamos viendo las caras para un mismo papel, nos ha sucedido más de una vez. Así que hemos llegado a un acuerdo, en plan: 'Avísame si te dan ese trabajo porque a mí me gustaba mucho'. Es triste, pero lo cierto es que no se ve a ocho latinas diferentes en un mismo programa", lamenta.