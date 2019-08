Jada Pinkett Smith recuerda la investigación que sufrió su familia por parte de los servicios sociales

Buena parte de la opinión pública recordará todavía la fuerte polémica que generó la publicación de una fotografía que retrataba a Willow Smith, la benjamina del matrimonio formado por Will Smith y Jada Pinkett, con solo 13 años de edad y relajada en la cama con su entonces "amigo especial" Moisés Arias, quien contaba ya con 20 años y aparecía además desprovisto de camiseta.

Al margen del escándalo mediático ligado a la diferencia de edad de la aparente pareja, semejante instantánea provocó un aluvión de críticas directamente dirigidas a los famosos padres de la entonces preadolescente, a quienes se acusaba de no proteger debidamente a su pequeña.

Lo más grave de todo, como ha recordado ahora la propia Jada en una entrevista al Daily Mail, es que esos reproches desembocaran además en la apertura de una "dolorosa" investigación por parte de los servicios sociales.

"Hemos atravesado muchos contratiempos como familia, así que no es tan fácil conseguir que nos derrumbemos. Una vez que has sobrevivido a algo tan doloroso como que vengan los servicios sociales solo porque alguien les ha llamado y les ha mentido diciendo: "Están abusando de Willow, no la están alimentando debidamente", nada logra asustarte", ha asegurado la también presentadora del programa de Facebook "Red Table Talk".

Más allá del impacto emocional que se deriva de esos momentos de adversidades, lo cierto es que Jada se siente de algún modo "afortunada" de que tales experiencias les hayan llevado a todos a disfrutar de una dinámica comunicativa mucho más transparente y, sobre todo, saludable: la misma que se aplica a las conversaciones que mantiene con sus invitados del citado espacio de internet.

"Mi familia y yo hemos superado numerosos desafíos, y me siento agradecida por ello. También me considero afortunada hasta cierto punto de haber vivido todo esto. Nos ha unido a todos como familia y, desde entonces, cada uno cuenta con libertad total a la hora de transmitir nuestra verdad. Creo que 'Red Table Talk' nos ha servido para ser más abiertos y compartir nuestro punto de vista sobre el mundo que nos rodea", ha reflexionado.