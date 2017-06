Jada Pinkett Smith no tiene el síndrome del nido vacío

Es ley de vida que los hijos, cuando se hacen mayores, se muden de la residencia familiar para empezar un vida independiente. Eso mismo le ha sucedido a Jada Pinkett Smith, que recientemente ha visto como tanto su primogénito Jaden como Trey -el hijo que su marido Will Smith tiene fruto de una relación anterior- abandonaban el nido. Sin embargo, eso no significa que la actriz haya tenido tiempo para echarles de menos o para disfrutar de un mayor grado de libertad, tan ansiado como merecido, ya que no pasa un solo día sin que tanto uno como otro visiten la casa que sus padres tienen en Malibú, California.

"Escucha, solo se han ido Jaden y Trey, mi hija Willow todavía no se ha ido, aunque pronto cumplirá 18 años y estoy segura que entonces no tardará en marcharse. Pero dos de ellos ya se han ido. Es para lo que les preparamos: para que se independicen. Así que como madre me toca decirles adiós. Lo cierto es que Jaden vive a cinco minutos y Trey también. Están en casa cada día. Es como si tus hijos, a medida que se hacen mayores, te necesitaran todavía más. ¡Tengo a tres niños mayores que me necesitan más que nunca! Yo que pensaba que recuperaría mi rutina y que sería por fin libre, pero no", confesó divertida la intérprete a Entertainment Tonight a su paso este domingo por la alfombra roja de los premios BET.

Con estas afirmaciones, la artista de 45 años ha querido desmentir indirectamente la información que desde hace días circulaba por los medios y que aseguraba que la pequeña de la familia, la cantante Willow, ya no vivía bajo el mismo techo que sus famosos padres. Los rumores al respecto comenzaron después de que la protagonista de 'Malas madres' concediera una entrevista a la revista Haute Living, en la que parece que se malinterpretaron sus palabras cuando afirmó que sus hijos "no están" a su lado.

"Es divertido porque ya no están con nosotros ¡pero al mismo tiempo sí! Ni siquiera tengo tiempo para echarlos de menos. A Willow le encanta llamarme cada día, e incluso Jaden, que se pasa el tiempo de rodaje en rodaje, todavía necesita vernos a mí y a Will cuando se siente nostálgico", aseguraba entonces.

Formar parte de una familia de artistas implica que tanto Will como Jada tienen que pasar largas temporadas sin verse. El mes pasado, el actor fue uno de los miembros del jurado del festival de cine de Cannes, mientras que en la actualidad, es ella quien está inmersa en la promoción de su nueva película, la comedia romántica 'Girls Trip'.