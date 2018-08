Jaden Smith también reduce presencia en las redes sociales tras "ataques"

El siempre transgresor y polivalente Jaden Smith -actor, cantante, icono de la moda e hijo del matrimonio formado por Will Smith y Jada Pinkett- ha reconocido abiertamente que los constantes ataques y juicios de valor que recibe en las redes sociales, los cuales no han hecho otra cosa que ganar intensidad en los últimos tiempos, han terminado por pasarle factura en el plano anímico hasta el punto de dejarle totalmente abrumado, por lo que a partir de ahora reducirá notablemente sus apariciones en la esfera virtual para librarse de tanta toxicidad.

"He llegado a una situación en la que tengo tantos seguidores, que ya no puedo publicar cosas normales sin que me acaben criticando a todos los niveles y por cualquier cosa que diga. He decidido rebajar mi presencia en Instagram. Ya solo publico algo cuando de verdad tengo algo importante que compartir sobre mi vida", ha explicado el artista en conversación con el Huffington Post.

Más allá de los mensajes y demás contenidos que ha venido colgando en su Twitter precisamente con el ánimo de provocar y desafiar así las convenciones sociales, el joven de 20 años no entiende por qué hay tantos internautas -los llamados 'trolls'- dispuestos a hacerle daño sin razones de peso y por el mero placer que parece derivarse de ver cómo hieren sus sentimientos, una dinámica similar a la que han padecido Ariana Grande y el cómico Pete Davidson, quienes también han optado por la misma solución, cada vez que empleaban sus redes para proclamar a los cuatro vientos su amor.

"Sí, los trolls me han llevado a dejar de tuitear tanto, es muy fuerte el impacto que ejercen. Antes me conectaba a Twitter de vez en cuando para soltar alguna locura, para decir lo primero que se me pasara por la cabeza. Pero ahora mi relación con Twitter y el resto de las redes sociales ha cambiado por completo", ha asegurado Jaden en la misma entrevista.